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2 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Наталія Порощук
glavcom.ua
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2 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Міжнародний день людей, які пережили рак, відзначають у різних країнах світу у першу неділю червня
фото: depositphotos.com

Сьогодні заборонено їсти рибу і рибні страви

2 червня відзначається Міжнародний день людей які подолали рак та День здорового харчування. У церковному календарі – день святого Никифора.

Міжнародний день людей які подолали рак

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Міжнародний день людей, які подолали рак, відзначають у різних країнах світу у першу неділю червня. Цей день для тих, хто переміг страшну хворобу, зумів побороти смертельну небезпеку та стати на шлях відновлення здоров’я після онкологічних захворювань. На честь цієї події відбуваються акції за участі представників організацій з охорони здоров’я та волонтерів.

Вперше важливу дату створили в США через гостру проблему всесвітнього масштабу, пов’язану зі стрімким розповсюдженням смертельних захворювань на онкологію. У такий спосіб медичні спілки та організації закликають людей берегти себе і своїх рідних. За ініціативи благодійного фонду Inspiration Family у 2021 році Кабінет міністрів України затвердив проєкт указу про святкування цього дня в Україні. 

День здорового харчування

2 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Для того, щоб люди якомога більше дізналися про переваги здорового харчування, змінили на краще свої харчові звички та зміцнили здоров’я, існує спеціальне свято – День здорового харчування, який відзначають щорічно 2 червня. 

Статистичні дані представлені Всесвітньою організацією охорони здоров’я є свідченням того, що 80 % усіх захворювань так чи інакше пов’язані з харчуванням, а 40% з них безпосередньо пов’язані з фактором харчування людини.

Дотримання простих порад у харчуванні сприятимуть хорошому настрою, енергійності, активності та хорошій працездатності. Вони істотно знизять ризики розвитку багатьох серйозних серцево-судинних, онкологічних, шлунково-кишкових та інших захворювань.

Яке сьогодні релігійне свято

2 червня в церковному календарі – святого Никифора.

Святий Никифор народився у 40-их роках XVI століття у Греції. Тривалий час Никифор жив в Італії, де навчався, а потім сам викладав у грецькій школі міста Падуі. Близько семи років він займав посаду проповідника при грецькій церкві святого Марка у Венеції.

Наприкінці 80-х років XVI століття майбутній Екзарх повернувся на батьківщину та посів чільне місце при дворі Вселенського Патріарха. Він був рукоположений у сан диякона, а згодом піднесений до протодиякона. У 1588-1590 роках, під час подорожі Патріарха Ієремії на Русь, Никифор виконував обов’язки Місцеблюстителя Патріаршого престолу. Після повернення Патріарха у 1592 році (лише за чотири роки до укладення Берестейської унії) його призначили Екзархом Молдавії та Речі Посполитої.

Екзарх Никифор фактично визначив хід і рішення Православного Собору у Бресті, спочатку вивівши його учасників із стану розгубленості, викликаної діями єпископів-зрадників, а потім, не перевищуючи своїх повноважень, він зумів провадити справу так, що рішення уніатського собору були позбавлені будь-якого канонічного підґрунтя.

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Що не можна робити цього дня

  • Не розповідайте нікому хороший сон, який приснився в ніч проти 2 червня, інакше він не збудеться.
  • Не варто лікувати зуби – лікування буде невдалим.
  • Заборонено їсти рибу і рибні страви.

Народні прикмети

  • дивилися, який сьогодні день: на ялині багато шишок – буде хороший урожай огірків;
  • вранці на траві багато роси – наступного дня буде холодна погода;
  • часто пірнають качки – чекайте на дощі;
  • бджоли утворюють великий рій і так літають – буде дощ, а якщо літають поодинці – ясна погода;
  • голосно кумкають жаби – чекайте на щедрий урожай огірків.

Пам’ятні події 2 червня

  • 455 рік – вандали захоплюють Рим, після чого починають грабувати його протягом двох тижнів;
  • 1537 рік – спеціальною буллою Папа Римський Павло III визнає індіанців людьми з душами і забороняє перетворювати їх на рабів;
  • 1652 рік – під Батогом козацько-татарські війська під керівництвом Богдана Хмельницького розбили армію Речі Посполитої на чолі з М. Калиновським;
  • 1851 рік – штат Мен (США) першим вводить на своїй території «сухий закон»;
  • 1857 рік – Джеймс Ґіббс (James Gibbs) з Вірджинії отримує патент на однониткову стіжкову швейну машинку;
  • 1859 рік – на острові Хонсю (Японія) засновують місто Йокогама;
  • 1896 рік – італієць Ґульєльмо Марконі отримує патент на радіо;
  • 1918 рік – німецька імперія та Австро-Угорська імперія юридично визнають владу гетьмана в Україні;
  • 1924 рік – американський Конгрес надає громадянство усім американським індіанцям;
  • 1946 рік – внаслідок проведеного в Королівстві Італія плебісциту ліквідовують монархію і проголошують створення Італійської Республіки;
  • 1953 рік – коронують Єлизавету II, королеву Великої Британії;
  • 2010 рік – депутати Національної асамблеї Квебеку одностайно хвалюють законопроєкт про визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом українського народу та проголошують День пам'яті жертв Голодомору.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Костянтин, Андрій, Дмитро, Іван, Петро, Уляна, Марина, Марія.

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Теги: релігія Україна традиції свято свята

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