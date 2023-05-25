Головна Думки вголос Сергій Фурса
search button user button menu button
Сергій Фурса Фінансовий експерт

Українська церква знову розлютила Кремль

glavcom.ua
Митрополит Епіфаній оголосив, що з 2023 року українські церкви переходять на новий календар свят
фото: ПЦУ

Церква то російська зброя. Російська культура і мова то також російська зброя

В Росії палає через те, що українська православна церква перейшла на нормальний календар.

Ну натурально палає. Навіть вусатий рот Путіна, Пєсков, назвав це вакханалією.

Ще одне підтвердження, що то було вірне рішення.

Але ж який парадокс.

Російська церква живе по застарілому календарю. Який показує не правильний час. Ну вот тупо неправильний і вони самі про це знають. Це як носити годинник, який показує не вірний час.

Це ж не про ідеологію. Це про математику. Математика у будь-якій частині світу, навіть у Сибіру, залишається математикою. І математика каже, що весь світ живе по правильному, точному календарю. А «руський релігійний мир» – по неправильному. І коли хтось каже «Ну ні, ми не будемо більше вдавати, що Земля пласка», здіймають галас і кричать, що то всесвітня зрада. Не хочуть відпускати Україну із свого задзеркалля.

Парадокс. Ще до перевороту 1917 року вся російська імперія жила у цьому «іншому світі». Зі своїм календарем. В Парижі вже було 1 січня, а в Петербурзі ще середина грудня. І більшовики перевели світський годинник, але не потурбувались про церковний.

Але от та сама російська церква вперлась, як барани, і не визнає помилковості. Каже, напевно, що то у всьому світі час минає не так, як у Росії. Бо Росія ж окрема цивілізація. І там інший плин часу. В принципі, ми це бачимо. Вони постійно повертаються у часі назад. Хочуть повернути минуле.

І, напевно, просто не можуть визнати, що Захід і тут правий. Не можуть визнати, що 2+2=4. Ну бо так кажуть на клятому Заході. Де, як нещодавно заявив голова російської розвідки Наришкін (той, у кого колінки тряслися) – «В своей гордыне западные тоталитарно-либеральные режимы во главе с Соединенными Штатами в последнее время зашли так далеко, что покушаются на само человеческое естество. Де-факто они хотят уничтожить в человеке все человеческое, превратить его из свободного существа в полностью управляемую трансгуманистическую химеру». От реально так і заявив голова розвідки. А він же має точно знати. Розвідка ж.

Коротше, хто визнає математику і буде святкувати Різдво 25 грудня, той вже став на шлях перетворення на керовану трансгуманічну хімеру. Щоб воно таке не було.

Чому вони включили хейт? Бо церква для них то зброя. Як і мова. І вони розуміють, що коли українці будуть святкувати релігійні свята у нормальні дати, разом з усім світом, то це ще більше зменшить вплив Росії в Україні. Тому вони що сили опирались появі української православної церкви. Тому зараз верещать від безсилля, бачу чи, як втрачають вплив московські попи в Україні і як нова українська церква швидко мігрує на Захід. І буде формувати нові звички для українців. Це довга історія. Це не історія одного-двох років. Але це буде працювати.

Церква то російська зброя. Російська культура і мова то також російська зброя. Бо змушує споживати російську інформацію. З російського інформаційного поля. З російськими наративами. Де навіть противники Путіна, виїхавши з Росії, впевнені, що Патріоту капець і кинджали збити неможливо. Ну бо тупо неможливо. І росіяни то знають. І знають, що навіть така формальна річ, як перехід на нормальний календар, ще далі віддаляє українців від російського світу. І наближає до цивілізації. І від цього у них палає.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія церква свята Українська православна церква релігія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські військові кожен день віддають всі сили заради своєї країни
Як завершиться війна? Чому важливо описати не перемогу, а поразку
12 травня, 11:16
Дві ракети пошкодили три багатоповерхівки в Умані
Масована ракетна атака та загибель українського журналіста на фронті: головне за ніч
28 квiтня, 08:15
Загальна суму відстрочки поки невідома
Ердоган попросив Путіна про поступки щодо газу. Кремль ухвалив рішення
3 травня, 13:11
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто укотре зробив неоднозначну заяву щодо України
Угорщина заявила, що її народ «заплатив занадто високу ціну за війну в Україні»
30 квiтня, 17:35
Соловйов за допомогою расизму «бореться з нацизмом»
«Її не відрізнити від Чунга-Чанги»: Соловйов агресивно висловився про прессекретарку Білого дому
13 травня, 18:24
2023 рік може стати вирішальним у російсько-українській війні
Рейтинг армій світу Global Fire Power: яке місце посіла Україна
17 травня, 15:22
У РФ закінчуються гроші на ведення війни проти України
На війну проти України Росія збиратиме кошти з відвідувачів ресторанів
18 травня, 07:40
Вчора представники легіону заявили, що бої в Бєлгородській області тривають
«Звільнення» Бєлгородщини: чи брали участь в операції українські військові
Вчора, 08:40
У Дніпрі та області пошкоджено будинки
Ударили ракетами і дронами: деталі нічної атаки на Дніпропетровщину (фото)
22 травня, 07:43

Сергій Фурса

Українська церква знову розлютила Кремль
Українська церква знову розлютила Кремль
Україна і Росія отримали успіхи в небі. Але є нюанс
Україна і Росія отримали успіхи в небі. Але є нюанс
Україна і Росія отримали успіхи в небі. Але є нюанс
Україна і Росія отримали успіхи в небі. Але є нюанс
В Кремлі свято
В Кремлі свято
Демілітарізація Росії йде за планом
Демілітарізація Росії йде за планом
Санкції проти Росії не працюють? Подивіться на статистику
Санкції проти Росії не працюють? Подивіться на статистику

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Американська розвідка назвала, хто стоїть за атакою безпілотників на Кремль
50K
Афера тисячоліття. Як москалі стали росіянами
42K
«Російський добровольчий корпус» виставив умову журналістам, які просять про інтерв'ю
22K
25 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
«Звільнення» Бєлгородщини. Розвідка анонсувала продовження
16K
Пожежа у Москві, Росія атакувала Київ «Шахедами», удари по Харкову: головне за ніч

Новини

ЗСУ відбили майже 30 атак і знищили чотири ворожих склади боєприпасів – Генштаб
Сьогодні, 06:47
Пожежа у Москві, Росія атакувала Київ «Шахедами», удари по Харкову: головне за ніч
Сьогодні, 06:13
Подекуди короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 25 травня
Сьогодні, 05:11
У Києві та області повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 03:06
Пресслужба Жеваго звернулася до «Української Правди» з проханням опублікувати повний запис інтерв'ю
Вчора, 21:38
Скільки росіян-втікачів знайшли притулок у Німеччині: офіційні дані
Вчора, 20:18

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту