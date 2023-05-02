2 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Не варто цього дня ділитися з кимось своїм секретом
У вівторок 2 травня у світі відзначається Всесвітній день тунця та Всесвітній день боротьби з астмою. Православні віряни вшановують пам'ять Іоанна Старопечерника.
Всесвітній день боротьби з астмою
Щоб привернути увагу всього світового суспільства до поширеної проблеми у різних країнах у перший вівторок травня проводять День боротьби з астмою. Від цієї хвороби страждають понад 300 мільйонів людей. Поступово бронхіальна астма, яку раніше діагностували не так часто, перетворилася на розповсюджене захворювання. Мета події – розповсюдження інформації про захворювання та забезпечення хворим вільного доступу до якісного лікування.
Всесвітній день тунця
Тунець може досягати у вазі понад 680 кг, в довжині понад 4,5 метра. Рекордна риба важила 678,5 кг. У 2012 році в Японії виловлений тунець вагою в 222 кг був проданий за рекордну суму – $1 млн 760 тис.
Яке релігійне свято
За церковним календарем, 2 травня – День пам'яті Іоанна Старопечерника. Таке прізвисько він отримав за те, що жив у печерах Старої Лаври. Про його життя збереглося мало інформації.
Відомо, що він жив у VIII столітті. У юності Іоанн відправився в Єрусалим до святих місць. Потім оселився в чоловічому монастирі преподобного Харитона. Ця обитель більш відома як Суккійська лавра. Розташовується вона недалеко від Віфлеєму, біля Мертвого моря. Ця обитель – найстарша в Палестині. Тому її також називають Старою (Давньою) лаврою. Тут Іоанн вів аскетичний спосіб життя і досягнув духовних висот. З часом його звели у священний сан.
Традиції та обряди свята
Головний обряд дня – «одягнути весну в нове плаття, новину». Для цього беруть свіже полотно, відріз тканини, розстилають в полі та зверху в центрі ставлять пиріг. При цьому потрібно дати поклони на чотири сторони світу, звернутися на схід і сказати, що це подарунок весні. Згідно зі старослов'янським повір'ям, після такого обряду весна буде вдячна за підношення і подарує гарний врожай льону і жита.
Також у день Іоанна Старопечерника прийнято розвішувати одяг на кущах, деревах та розкладати на молодій траві. З давніх пір збереглася впевненість, що сила молодих пагонів і весняна вода передасться полотнам, а сонце наситить їх своєю благодаттю. Після того, як полотна провітрилися і наситилися силою природи, їх згортають у своєрідні «новини» (великі трубки) і відкладають до продажу на ярмарку. Після успішних торгів ставлять свічку святому Іоанну Старопечернику з проханням про гарний врожай хліба.
Що не можна робити
- Сьогодні не варто ділитися з кимось своїм секретом.
- Заборонено виносити сміття впродовж дня.
- Не можна нервувати сьогодні.
Народні прикмети
- Береза раніше, ніж клен чи вільха, розквітає – літо буде теплим, і навпаки.
- Ластівки, жайворонки, граки прилетіли раніше – буде весна тепла.
- Приємна погода на початку місяця – чекай на холод наприкінці. А якщо ж у перші дні травня холоди настали, то останні спекотними будуть.
- Качки звили гніздо поблизу струмка – влітку чекай посухи, а якщо далеко – дощів.
Іменини
2 травня іменини відзначають Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян, Мотрона.
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