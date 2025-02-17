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Боєць ЗСУ поділився з полоненим окупантом своєю кров’ю просто на полі бою

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Боєць ЗСУ поділився з полоненим окупантом своєю кров’ю просто на полі бою
Володимир уже відновився після важкого поранення, проте за порятунок бійцям ЗСУ в ефірі так і не подякував
фото з відкритих джерел

Росіянин втратив багат окрові, тож українські військові зробили йому пряме переливання прямо на позиціях

Полонений окупант Володимир Самойлов у інтерв’ю російському проєкту «Хочу найти» розповів, як йому врятували життя бійці ЗСУ. Після одного з так званих м’ясних штурмів росіянин потрапив у полон. Він отримав кульове поранення в ногу, осколками посікло руку. Володимир втратив майже всю кров, тож українські військові зробили йому пряме переливання у бліндажі на позиціях. Один із бійців, чия група підходила, фактично поділився з ним кров’ю просто на полі бою. У результаті Володимир одужав. Із 180 росіян його підрозділу вціліли лише двоє.

При цьому чоловік про свій порятунок розповідає так беземоційно, що аж самій волонтерці Ірині Криніній, котра бере в нього інтерв’ю, стає незручно. «Вони робили вам переливання на позиції, а могли б простро пристрелити», – каже волонтерка. «Могли», – погоджується полонений окупант.

Володимир також виказав незадоволення, мовляв, він уже сім місців у полоні, і ні Україна, ні Росія нічого не роблять, щоб його обміняти. Тож волонтерці знову доводиться заступатися за Україну та казати, що Київ якраз дуже багато працює, аби ці процеси активізувалися.

«Україна вчинками доводить, що готова до обміну. І посилки вам, і перекази, і дзвінки додому. І статуси відповідні вам допомагає присвоїти. Україна все робить, щоб ви швидше опинилися вдома», – каже волонтерка.

Нагадаємо, окупанти на Донеччині розстріляли шістьох українських військовослужбовців, яких захопили в полон. Правоохоронці розпочали розслідування

До слова, полонені солдати Росії розповіли про катастрофічні умови служби в армії РФ та жорстокість командування, яке не зупиняється перед розправами над власними підлеглими.

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Теги: поранення чоловік Україна розслідування військові полон окупанти росія

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