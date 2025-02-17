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У Львові школяр придбав для ЗСУ квадрокоптер за гроші, які отримав за перемогу в олімпіаді

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Львові школяр придбав для ЗСУ квадрокоптер за гроші, які отримав за перемогу в олімпіаді
Також у Стрийському районі гімназія імені Василя Стасюка передала захисникам 60 тис. грн, які зібрали під час проведення фестивалю борщу
фото з відкритих джерел

Роман Терлич, отримавши 50 тис. грн за перемогу в олімпіаді, придбав Mavic для 59 окремої мотопіхотної бригади

У Львові п’ятикласник придбав для військових Mavic за 50 тис. грн, які отримав за перемогу в олімпіаді. Про це повідомляє Львівська обласна військова адміністрація.

«П’ятикласник зі Львова Роман Терлич, отримавши 50 тис. грн за перемогу в олімпіаді, придбав Mavic для 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, понад 93 тис. грн зібрали у Золочеві під час благодійного заходу 14 лютого «Донать світу любов».

«Ці кошти скерують на закупівлю FPV-дронів захисникам 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха», – додали в адміністрації.

Також у Стрийському районі гімназія імені Василя Стасюка передала захисникам 60 тис. грн, які зібрали під час проведення фестивалю борщу.

Нагадаємо, з окупації вдалося повернути дітей на підконтрольну Україні територію. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець. У п’ятницю, 14 лютого, в Україну повернулося восьмеро дітей, які перебували на окупованих територіях.

«Серед повернутих є рідні братики та сестрички. Усі діти були роз’єднані зі своїми рідними через війну та окупацію, деякі втратили батьків. Загалом вдалося повернути дітей із Луганської, Запорізької, Херсонської областей», – написав Лубінець.

До слова, серед українських дітей за кордоном спостерігаються великі освітні втрати, адже школярам важко адаптуватися до двох систем освіти одночасно, переконана Любов Любчик, голова Світової координаційної виховно-освітньої ради (СКВОР) Світового Конґресу Українців. Про це вона розповілав проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України», інформаційним партнером проєкту якого є «Главком».

«Ми бачимо той факт, що діти відмовляються саме від української системи освіти. Не тому, що вони не хочуть, а тому, що їм важко бути одночасно в двох системах освіти», – зазначила вона.

Любчик підкреслила, що в європейських країнах перебування в національній системі освіти є обов'язковим за Конституцією. Вона наголосила на важливості збереження української ідентичності і національної свідомості через діаспорні школи, попередивши, що відкидання українських цінностей та культури може призвести до асиміляції.

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Теги: гроші роман втрати війна діти

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У Львові школяр придбав для ЗСУ квадрокоптер за гроші, які отримав за перемогу в олімпіаді
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