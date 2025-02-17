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Любив природу та працювати із землею. Згадаймо Михайла Лосика

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Любив природу та працювати із землею. Згадаймо Михайла Лосика
Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Лосик став на захист Батьківщини
колаж: glavcom.ua

За словами близьких, чоловік безмежно любив своїх онуків та сім'ю, а також обожнював природу та працю із землею

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Михайла Лосика. 

Український воїн Михайло Лосик загинув, захищаючи нашу країну, 5 лютого 2025 року. Про це повідомила Львівська міська рада. 

Як розповіли у міськраді Львова, Михайло Лосик народився 12 березня 1975 року у селі Михайлевичі Львівській області. 

У 1992 році закінчив Михайлевицьку гімназію Дрогобицької міської ради Львівської області. Згодом здобув професійно-технічну освіту у Погірцях Львівської області. Протягом 1994-1996 років проходив військову службу у лавах танкових військ, впродовж 1996-2011 років перебував у складі підрозділів колишньої Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України.

Понад десять років пропрацював начальником охорони у відділенні Акціонерного товариства «Таскомбанк» у Львові.

За словами близьких, Михайло безмежно любив своїх онуків та сім'ю, був хорошим другом і чуйною людиною. Любив природу та працювати із землею.

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Михайло Лосик став на захист Батьківщини
Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Михайло Лосик став на захист Батьківщини
фото: Львівська міська рада

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації став на захист Батьківщини від загарбників до лав 5-ї окремої важкої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України.

Життя захисника України обірвалося 5 лютого 2025 року. 

Чин похорону Михайла Лосика відбувся 14 лютого у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховали захисника на Личаківському кладовищі у Львові. 

У Михайла Лосика залишилися мама, дружина, донька та онуки. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна незалежність українці хвилина мовчання пам'ять

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