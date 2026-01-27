20 років тому Україна знищила останній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3

В Україні стратегічні бомбардувальники базувалися на двох аеродромах – у Полтаві та Прилуках

27 січня 2006 року в Полтаві сталася подія, що водночас мала символічне й трагічне значення для української військової авіації. Того дня було утилізовано останній український літак дальньої бомбардувальної авіації Ту-22М3. Про це повідомляє «Главком».

Знищення літака відбулося в межах міжнародної «Програми спільного скорочення загрози», спрямованої на роззброєння України після здобуття нею незалежності. У рамках цієї ініціативи, започаткованої у 1990-х роках, було ліквідовано 60 стратегічних бомбардувальників Ту-22М (17 Ту-22М2 і 43 Ту-22М3), а також 423 крилаті ракети Х-22. Метою програми було зменшення ризиків поширення ядерної зброї та посилення глобальної безпеки.

Утилізація останнього стратегічного бомбардувальника в Україні фото: Музей важкої бомбардувальної авіації

Процес утилізації відбувався за фінансової й технічної підтримки США. Відмовившись від третього за потужністю ядерного арсеналу у світі, Україна засвідчила свою відданість принципам ядерного роззброєння та мирного співіснування.

Процес утилізації відбувався за фінансової й технічної підтримки США фото: Музей важкої бомбардувальної авіації

В Україні стратегічні бомбардувальники базувалися на двох аеродромах – у Полтаві та Прилуках. Саме в Полтаві 27 січня 2006 року було знищено останній із цих літаків.

Зауважимо, що «Програма спільного зменшення загрози» – це ініціатива, що реалізувалася за участю DTRA (Агенція зменшення загрози Міністерства оборони США) з 12 грудня 1991 року щодо України та країн СНД. Офіційно ця ініціатива мала іншу назву: «Акт 1991 року про скорочення радянської ядерної загрози», що відображало ідеологічну складову цього процесу.