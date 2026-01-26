Головна Світ Соціум
РФ через кризу авіації перевозить росіян у вантажних літаках

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Росіян посадили у вантажний літак, де вони сиділи впритул до вантажу
фото: скриншот із соцмереж

Росія може втратити близько 339 літаків у найближчі п’ять років

У Росії фіксується значна криза у сфері авіації. Росіяни поскаржилися на те, що їх з пасажирського літака пересадили на вантажний. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення Центру протидії дезінформації (ЦПД).

«В Іркутській області пасажири регулярного рейсу поскаржилися, що замість пасажирського Ан-24 їх без попередження пересадили у вантажний Ан-26. Люди, серед яких були діти, летіли впритул до купи вантажу» – повідомили у ЦПД. Такі події характеризують, як системну кризу російської авіації.

Зазначається, що через санкції Росія не може отримати необхідних запчастин із Заходу, скористатися обслуговуванням тощо. Водночас власне російське виробництво не здатне забезпечити всі ці потреби. «Нові літаки Іл-114-300, які мали замінити застарілий авіапарк, досі не пройшли сертифікацію, терміни постійно переносять», – йдеться у повідомленні.

РФ через кризу авіації перевозить росіян у вантажних літаках фото 1
фото: ЦПД

Ба більше, самі ж представники російської авіації визначають, що найближчі п’ять років вони можуть втратити 339 літаків. «Пасажири у вантажних літаках – наочна ілюстрація того, як деградує цивільна інфраструктура Росії під тягарем війни та ізоляції», – додали у ЦПД.

Нагадаємо, як координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець писав для «Главкому» про те, чи здатна Росія наростити авіацію у 2026 році. Костянтин Машовець зазначав, що російські війська продовжують активно використовувати керовані 152-мм артилерійські боєприпаси типу «Краснополь-М/М2» у зоні так званої «ес-ве-о». Однак, судячи з самих російських звітів, їхня ефективність залишається досить низькою.

Раніше «Главком» писав про те, що Російська Федерація досі не може відновити свій військовий потенціал після спецоперації «Павутина».

літак авіація Центр протидії дезінформації росія

