РФ через кризу авіації перевозить росіян у вантажних літаках

У Росії фіксується значна криза у сфері авіації. Росіяни поскаржилися на те, що їх з пасажирського літака пересадили на вантажний. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення Центру протидії дезінформації (ЦПД).

«В Іркутській області пасажири регулярного рейсу поскаржилися, що замість пасажирського Ан-24 їх без попередження пересадили у вантажний Ан-26. Люди, серед яких були діти, летіли впритул до купи вантажу» – повідомили у ЦПД. Такі події характеризують, як системну кризу російської авіації.

Зазначається, що через санкції Росія не може отримати необхідних запчастин із Заходу, скористатися обслуговуванням тощо. Водночас власне російське виробництво не здатне забезпечити всі ці потреби. «Нові літаки Іл-114-300, які мали замінити застарілий авіапарк, досі не пройшли сертифікацію, терміни постійно переносять», – йдеться у повідомленні.

Ба більше, самі ж представники російської авіації визначають, що найближчі п’ять років вони можуть втратити 339 літаків. «Пасажири у вантажних літаках – наочна ілюстрація того, як деградує цивільна інфраструктура Росії під тягарем війни та ізоляції», – додали у ЦПД.

