В Індонезії зник літак з чиновниками на борту: триває масштабна пошукова операція

В Індонезії пасажирський літак з 11 людьми на борту зник із радарів

Зв’язок із літаком було втрачено 17 січня під час заходу на посадку

В Індонезії пасажирський літак з 11 людьми на борту зник із радарів під час польоту над гірським районом між островами Ява та Сулавесі. Про це повідомляє Associated Press, пише «Главком».

Йдеться про турбогвинтовий літак ATR 42-500, який експлуатує компанія Indonesia Air Transport. Повітряне судно прямувало з міста Джок’якарта до столиці Південного Сулавесі – Макассара. Зв’язок із літаком було втрачено 17 січня під час заходу на посадку.

За даними Міністерства транспорту Індонезії, востаннє літак зафіксували над гірською місцевістю поблизу району Леанг-Леанг у провінції Південний Сулавесі. Після цього диспетчери оголосили фазу надзвичайної ситуації.

На борту перебували вісім членів екіпажу та троє пасажирів – співробітники Міністерства морських справ та рибальства, які виконували завдання з повітряного спостереження за морем.

До пошуково-рятувальної операції залучили військові гелікоптери, безпілотники та наземні підрозділи. Надії на встановлення місця катастрофи з’явилися після повідомлень туристів, які перебували на горі Булусараунг. Вони заявили, що бачили розкидані уламки літака, частини з логотипом авіакомпанії та осередки пожежі.

Рятувальники намагаються дістатися до важкодоступної гірської зони, однак роботи ускладнює крутий рельєф Національного парку Булусараунг.

