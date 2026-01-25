Головна Світ Політика
Політичний клінч у Празі: Бабіш категорично відмовив Україні у літаках L-159

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Політичний клінч у Празі: Бабіш категорично відмовив Україні у літаках L-159
Особливу критику прем'єра Чехії викликав начальник Генштабу Карел Ржека
фото: idnes

Прем'єр-міністр Чехії розкритикував Генштаб

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш поставив крапку в дискусіях щодо можливої передачі Україні легких штурмовиків L-159 ALCA. Глава уряду назвав це питання «закритим» і висловив різке невдоволення діями начальника Генерального штабу Карела Ржеки, який публічно підтримав ідею постачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Idnes.

Чеський прем'єр Андрей Бабіш виступив із максимально жорсткою заявою на з’їзді свого руху ANO, відкинувши будь-яку ймовірність продажу чи передачі Україні літаків L-159.

«Немає L-159 і не буде L-159. Це закрите питання», – підкреслив Бабіш.

Особливу критику прем'єра викликав начальник Генштабу Карел Ржека, який раніше заявив, що передача чотирьох літаків не підірве обороноздатність Чехії. Бабіш звинуватив воєначальника у порушенні субординації та суперечках із міністром оборони Яроміром Зуною.

«Він повинен вишикуватися, він повинен знати, де йому місце. Я не знаю, чому пан Ржека виступає проти свого міністра, це ненормально», – сказав прем'єр-міністр про Ржеку.

За словами Бабіша, президент Петр Павел вже проводить передвиборчу кампанію. Під час своєї поїздки до України Павел підтримав ідею про те, що Чеська Республіка може продати Україні чотири літаки L-159. Начальник Генерального штабу чеської армії Карел Ржека також вважає це можливим.

Але уряд проти цього. «Я розумію, що президент вже в кампанії. Я не хочу витрачати енергію на якісь суперечки. Я хочу витрачати енергію на виконання нашої програми», – сказав Бабіш на з’їзді свого руху ANO.

Нагадаємо, Чехія продовжує посилювати енергетичну стійкість України, а чеське суспільство демонструє реальну солідарність із українцями. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи результати масштабної волонтерської ініціативи в Чеській Республіці.

