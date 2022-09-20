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20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 вересня відзначають Всесвітній день рису
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто довіряти людям, з якими нещодавно познайомилися

Сьогодні, 20 вересня, відзначають Всесвітній день рису, а віряни вшановують пам’ять преподобного Луки Глибокореченського.

Всесвітній день рису

20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Всесвітній день рису, який щороку відзначається 20 вересня.

Суперечки щодо походження рису серед археологів і ботаніків тривають давно, проте найпоширенішою є думка, що вирощувати цю культуру почали в центральних областях Китаю, вздовж берегів річки Янцзи. На користь цієї версії свідчать унікальні рисові зерна віком 7000 років, знайдені на цій території. З Китаю злак потрапив до Індії, Індонезії, Кореї і Японії, а пізніше про нього дізналися європейці і мешканці Північної та Південної Америки.

Луків день

20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

20 вересня православні християни вшановують пам'ять святого праведника і мученика Созонта, а в народі свято відоме як Луків день – через початок збирання цибулі на городах.

Преподобний Лука Глубокореченський (Каппадокійський) народився і жив у державі Каппадокія (територія сучасної Туреччини). Він був ігуменом, наставників обителі, що носила назву «Глибокі річки». Даний монастир був відомий своїм жорстким і суворим способом життя. Основними принципами ченців були тяжка праця протягом дня, молитви весь вільний час і мінімум їжі. Також вони активно займалися просвітницькою роботою серед місцевого населення.

Ченці даної обителі постійно несли Боже слово всім віруючим, звертали у віру язичників. Лука був найзавзятішим прихильником цих правил і найбільш побожним ченцем. Все життя він прожив при монастирі і помер від старості у віці трохи більше 90 років.

Традиції свята

На Русі існувало безліч традицій, пов'язаних з цим святом. Цей день вважався сумним. По-перше, тому що бабине літо закінчувалося. По-друге, при чищенні цибулі у дівчат, жінок постійно текли сльози. Цибуля використовувалася для багатьох страв, солінь, заготовок. Дівчата заплітали волосся, в процесі молячись святому. Вони просили такі ж товсті золоті довгі коси, як ті, які в'яжуться з цибулин. Вважалося, преподобний Лука спеціально насилав гіркий плач, щоб дівчатам проплакатися над цибулею перед вступом у доросле життя.

Вважалося, що для зміцнення здоров'я і щоб відвести хвороби з початком осінніх холодів, 20 вересня обов'язково потрібно скуштувати цибулину. Особливим делікатесом були фаршировані м'ясом цибулини. Рецепт був простий. Цибулини обварювали в окропі, виймали серцевину, заповнювали її яловичиною або куркою. Потім запікали в печі, відварювали в бульйоні. Крім фаршированої цибулі на святкових столах красувалися цибульні супи, випічка, оладки, млинці.

Народні прикмети

  • Журавлі високо і повільно летять – до холодної та дощової осені.
  • Якщо на хвойних деревах шишки низько ростуть, то скоро вдарять морози. Якщо вони ростуть високо, то зима буде пізньою.
  • Якщо шишки закриваються і стають щільними, то наближається негода.
  • Щоб бути здоровим і сильним, в цей день потрібно обов'язково з'їсти цибулю.
  • Якщо ввечері в будинок останнім увійде чоловік, то весь рік всі в сім'ї не хворітимуть.

Що не можна робити:

  • Давати чи позичати гроші та хліб в Луків день – до неприємностей.
  • Дівчаткам не можна 20 вересня дарувати ляльок, інакше в заміжжі вони будуть безплідними.
  • Не варто в цей день йти свататися, бо результат справи буде невдалим.
  • Утримайтесь від далеких поїздок.
  • Не сваріться з рідними людьми.
  • Не варто довіряти людям, з якими нещодавно познайомилися.

    Іменини

У понеділок, 20 вересня, іменини відзначають Іван, Лука, Макар.

Теги: гроші негода рецепт свято традиції хвороби чоловік

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