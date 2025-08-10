День будівельника України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

День будівельника щороку в Україні святкують у другу неділю серпня

Сьогодні, 10 серпня, Україна святкує День будівельника – професійне свято людей, чия праця забезпечує комфорт та затишок у наших оселях, а також формує вигляд міст і розвиває інфраструктуру країни.

День будівельника – чудова нагода не лише висловити вдячність справжнім майстрам своєї справи, але й наголосити на важливості їхньої діяльності для розвитку та відновлення України. Особливо зараз, коли країна переживає складний період і потребує реконструкції після руйнувань, спричинених російською агресією, роль будівельників стає незамінною і надзвичайно вагомою.

«Главком» підготував добірку найкращих вітань до цього свята у формі віршах, прозі та листівках.

Зміст

Історія свята

День будівельника офіційно запровадили у 1993 році, коли президент Леонід Кравчук видав відповідний указ, підтримавши пропозицію працівників будівельної галузі та промисловості. Відтоді цей день щороку відзначається у другу неділю серпня.

У 2025 році це свято припадає на 10 серпня.

Традиції будівельників

У будівельників існує цікава традиція: новачок має відкусити шматок хліба із сіллю, потримати руки над чашею з вогнем, а також одягнути каску і пройти «випробування» ударом цегли.

Деякі майстри полюбляють залишати обереги над входом у будинок. Такими оберегами можуть бути монети або зерно. Часто трапляється, що об першу плиту споруди розбивають пляшку шампанського, як символ благополуччя.

У слов'янських народів існувало переконання, що вівторок і четвер – найкращі дні для початку будівництва нового житла. Надзвичайно важливим було обрати правильне місце для спорудження майбутнього будинку. Категорично заборонялося будувати на перехрестях або перетині доріг, а тим більше на території, де розташовувалася могила чи сталася трагедія.

Також будівельники минулого воліли уникати бузини, бо були впевнені, що життя поруч із цією рослиною може принести біль і прикрощі.

Привітання з Днем будівельника у прозі

Вітаю із Днем будівельника! Бажаю мінімум труднощів і витрат, максимум сил та удачі у справах будівництва, та й у особистих справах також. Нехай кожен проєкт – робочий чи життєвий – увінчується успіхом!

***

Всіх будівельників вітаю з професійним святом і хочу побажати ефективної та творчої праці, щастя та здоров'я, успіхів та благополуччя. Нехай робота приносить вам насолоду!

***

З днем будівельника тебе вітаю! Хочу побажати тобі такого ж розміреного та планомірного життя, як твоя робота: цегла до цегли, стіна до стіни. Нехай ніхто не засмучує тебе. І нехай твої справи складаються благополучно.

***

У день будівельника прийміть вітання, адже це дуже нелегка праця. Ви по крихтах створюєте, втілюєте в яскраву реальність задумки з безмовних креслень на папері. Сил вам, здоров'я богатирського, енергії та успіхів у будівництві та в житті.

***

Вітаю з Днем будівельника! Нехай ваші проєкти завжди будуть міцними та довговічними.

***

Вітаю з днем будівництва! Бажаю будувати такі стіни, щоб нічого та ніхто не зміг їх зломити. Нехай здоров'я дозволяє працювати ще багато років!

***

Вітаю з Днем будівельника! Твоя праця – це фундамент суспільства, а руки – це творці нових ідей! Дякую за талант і якісну роботу!

***

З Днем будівельника! Нехай ваше життя завжди лишається надійним, як будинок, зведений на міцному фундаменті. Бажаю вам побудувати власну фортецю щастя, де кожна цеглина – це радість, а дахом буде служити любов. Нехай ваші проекти завжди будуть успішними, а мрії – грандіозними!

***

Вітаю з Днем будівельника! Нехай у тебе завжди виходить усе на 100% і праця дарує радість. Щоб проекти були успішними, а життя – щасливим!

Привітання з Днем будівельника у віршах

***

Хай на Ваше професійне свято,

Буде у Вас радощів багато.

І здоров’я у житті хай буде,

А за роботу Вам дякують люди.

Хай буде щастя, гроші, робота,

А від держави (керівництва) хай буде турбота.

Хай регулярно надходить зарплата,

І добре все буде – і в будні, і в свята!

***

Архітектор, муляр, дизайнер,

Плиточник, маляр –

Всіх вас вітаємо з Днем будівельника,

Ви сьогодні кожен – ювіляр.

І нехай виконроб сьогодні не лається,

І нехай замовник шкідливий не бурчить.

Сьогодні День будівельника, посвяткую,

Начальство нехай сьогодні не кричить.

Бажаємо вам покірливих замовників,

Виконробів ніжних, як рідна мати.

Жінок терплячих, перекурів довгих,

І в руки важкого не брати.

***

Хочу я піснею будівельника підтримати,

Щоб міг він по заслугам отримати,

Він кожен день, у будь-яку негоду,

Будує так житло для нашого народу.

Ростуть, завдяки його вправному вмінню,

Мости і лікарні з міцного каміння.

У всіх, будівельник, ти завжди в пошані,

У праці своїй ти для нас нездоланний.

***

З Днем будівельника, мій друг –

Приймай сьогодні привітання.

Нехай на все вистачає сили рук,

Нескінченним буде натхнення.

Здоров'я міцного, як залізобетон,

Яким заливаєш ти фундамент.

Удачі тобі великий такий вагон,

Нехай доля тебе любити не перестане!

***

Мати дружній колектив, мудре керівництво,

Та творити з позитивом кожне будівництво.

Хай нові об’єкти Ваші без проблем плануються,

Вправно, якісно, на совість зростають та будуються.

***

З Днем будівельника вітаю!

Бажаю вам здоров’я й сил,

Хай вас натхнення не лишає,

Широким буде помах крил.

Нехай будуються навколо:

Будинки, фабрики й ТЦ,

З’являються ідеї нові,

І вистачає сил на це!

***

Всім будівельникам бажаю

Домівки зводити легко,

Щоб ваші всі проблеми

Ішли за горизонт далеко.

Життя яскравого, ласки й тепла!

Вітаю щиро вас сьогодні.

Аби робота щасливою була!

***

Хай доля будує добре

Твої життєві дороги,

Хай буде міцним здоров’я

На сто із гачечком літ…

Будь певним у власних силах

І милим, перш за все – Богу,

З Днем будівельника, друже!

Святкує з тобою світ!

День будівельника – привітання у яскравих листівках