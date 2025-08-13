Міжнародний день шульги: видатні особистості України та світу, які пишуть лівою рукою

День шульги – свято, що відзначає унікальність і таланти ліворуких людей

Лівші завжди привертали увагу своїми унікальними здібностями та творчим підходом до життя. Хоча ліворуких людей у світі близько 10%, багато хто з них залишив значний слід в історії, науці, мистецтві та політиці. До Міжнародного дня шульги, який відзначається 13 серпня, «Главком» зібрав добірку відомих ліворуких постатей, які доводять, що їхній «нестандартний» підхід до світу привів до видатних досягнень.

Зміст

Відомі українські лівші

Україна знає чимало ліворуких діячів, які досягли успіху у своїх сферах:

Степан Бандера

Лідер Організації Українських націоналістів Степан Бандера один з найвідоміших українців, які були шульгою. Український політичний діяч, один з чільних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху, голова Проводу ОУН.

Андре Тан (Андрій Тищенко)

Один із найвідоміших українських дизайнерів, чиє ім'я стало синонімом сучасної та стильної моди в Україні. Андре Тан – не лише творець одягу, а й популяризатор української фешн-індустрії. Він є засновником власного бренду, його покази завжди привертають увагу публіки, а його колекції носять багато зірок.

Святослав Вакарчук

Лідер гурту «Океан Ельзи», який став голосом цілого покоління. Окрім музичної діяльності, Святослав Вакарчук відомий своєю активною громадянською позицією та участю у політичному житті країни. Як і багато музикантів-лівшів, він використовує ліву руку для гри на гітарі, що є однією з його характерних рис.

Марія Матіос

фото: Maria Matios/Facebook

Відома українська письменниця, чиї твори здобули визнання як в Україні, так і за її межами. Її роман «Солодка Даруся» став бестселером та отримав Шевченківську премію. У своїй творчості Марія Матіос підіймає складні історичні та соціальні теми, пов'язані з життям на заході Україні. Її проза вирізняється глибиною та психологізмом, що робить її однією з найвпливовіших письменниць сучасності.

Міла Іванцова

Сучасна українська письменниця, чиї твори поєднують елементи психологічної прози, мелодрами та історичного роману. Вона є авторкою таких книг, як «Вільха» та «Гра в паралельне життя». Міла Іванцова активно популяризує українську літературу, її книги знаходять відгук у серцях широкої аудиторії. Її творчість є яскравим прикладом того, як сучасні українські автори можуть бути успішними та затребуваними.

Відомі іноземні лівші

Серед світових знаменитостей чимало лівшів, які змінили хід історії та культури:

Альберт Ейнштейн – видатний фізик-теоретик, творець теорії відносності.

Леонардо да Вінчі – італійський художник, винахідник і вчений епохи Відродження.

Білл Гейтс – засновник корпорації Microsoft і один із найбагатших людей світу.

Пол Маккартні – легендарний музикант, співак і композитор гурту The Beatles.

Мікеланджело Буонарроті – італійський скульптор, художник та архітектор.

Шість ліворуких президентів США

Лівші також залишили помітний слід в американській політиці. Ось президенти США, які були ліворукими:

Джеймс Ґарфілд (1881 - 1881)

Гаррі Трумен (1945-1953)

Джеральд Форд (1974-1977)

Рональд Рейган (1981-1989)

Джордж Буш-старший (1989-1993)

Білл Клінтон (1993-2001)

Барак Обама (2009-2017)

