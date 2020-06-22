22 червня – яке сьогодні свято та чого не можна робити



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Святий Кирило

За церковним календарем віряни сьогодні відзначають Кирилів день

У цей день світ відзначає День підморгування кішкам і День шоколадний еклер. В Україні - День пам'яті і скорботи, в США святкують День цибулевих кілець, День радлера, День здорового глузду, у Сальвадорі - День вчителя, у Хорватії - День боротьби проти фашистів, на Гаїті - День президента, в Латвії - День пам'яті героїв битви під Цесисом.

22 червня – День Кирила Олександрійського

У православній церкві 22 червня вшановують пам’ять святителя Кирила, відомого також як архієпископ Олександрійський. Кирило був богословом і письменником. Свого часу він активно займався тлумаченням Священного писання: пояснював незрозумілі моменти парафіянам, і багатьох повернув до віри в Хреста.

Довго і вперто боровся з єретиками і проявами язичництва в суспільстві. Протягом 32 років керував церквою і помер своєю смертю в 444 році, залишивши після себе велику кількість праць.

Традиції свята

Казали 22 червня: «На Кирила починалася літня спека», встановлювалася стабільно тепла погода. Взагалі ж, селяни вітали помірно спекотну погоду, яка позитивно впливала на посіви. Навіть казали: «З Кирила дня – що сонечко дає, то у мужика в коморі».

Існувала прикмета, згідно з якою саме 22 червня сонце віддає землі усю свою силу. Саме тому, 22 червня проводили велику кількість обрядів, покликаних задобрити сонце і отримати багатий врожай.

Що не можна робити

Не можна лихословити і сваритися з рідними.

Краще відкласти фізичну працю.

Також не можна вбивати комарів після полудня, інакше їх стане набагато більше.

В цей день потрібно утриматися від робіт з рослинами. Пересадки і посадки несприятливі.

Народні прикмети на 22 червня

Якщо бобри проявляють сильну активність, то це віщувало дощ

Якщо весь день буде йти дощ – буде багато грибів

Північно-західний вітер віщує сиру погоду і приносить хвороби

Собака мало їсть або їсть траву і погано спить – до дощу

Туман вранці стелиться по воді – до сонячної погоди

Гроза в цей день обіцяє поганий збір сіна.

Іменини

22 червня День ангела відзначають: Олександр, Кирило, Іван, Олексій, Марія, Маріанна.