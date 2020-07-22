22 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
22 липня святкують Всесвітній день мозку
Сьогодні ні в якому разі не можна сваритися з батьками
22 липня відзначаються такі свята:
- Всесвітній день мозку
- Міжнародний день боксу
- День священномучеників Панкратія і Кирила, відомий також як Ягідник
Народні прикмети на 22 липня:
- Зірки світять довго і яскраво - чекайте грози, а якщо місяць здається темним, негода затримається до кінця літа.
- На траві роса - не минути зливи.
- Вродило багато чорниці - зима буде дуже холодною.
- Веселка в небі - до теплої і жаркої погоди.
Що не рекомендується робитимуть 22 липня:
- Відмовляти в допомозі.
- Конфліктувати.
- Лаятися з батьками. Навіть якщо вони абсолютно неправі, краще згладити конфлікт і не вступати в перепалки.
У кого іменини 22 липня?
Іменини сьогодні святкують Олександр, Андрій, Іван, Кирило, Михайло, Панкрат, Федір, Магдалина, Марія.
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