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    Суспільство

    22 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    22 липня святкують Всесвітній день мозку - 22 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    22 липня святкують Всесвітній день мозку

    Сьогодні ні в якому разі не можна сваритися з батьками

    22 липня відзначаються такі свята:

    • Всесвітній день мозку
    • Міжнародний день боксу
    • День священномучеників Панкратія і Кирила, відомий також як Ягідник

    Народні прикмети на 22 липня:

    • Зірки світять довго і яскраво - чекайте грози, а якщо місяць здається темним, негода затримається до кінця літа.
    • На траві роса - не минути зливи.
    • Вродило багато чорниці - зима буде дуже холодною.
    • Веселка в небі - до теплої і жаркої погоди.

    Що не рекомендується робитимуть 22 липня:

    • Відмовляти в допомозі.
    • Конфліктувати.
    • Лаятися з батьками. Навіть якщо вони абсолютно неправі, краще згладити конфлікт і не вступати в перепалки.

    У кого іменини 22 липня?

    Іменини сьогодні святкують Олександр, Андрій, Іван, Кирило, Михайло, Панкрат, Федір, Магдалина, Марія.

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