22 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

На Матрону прийнято робити прибирання у скринях і шафах, непотрібні речі віддавали нужденним

У неділю, 22 листопада православні християни вшановують пам'ять преподобної Матрони. За народним календарем – день Матрони Зимової. Також в церквах проводилося святкування на честь ікони Божої Матері «Скоропослушниця».

У світі відзначають День синів.

Православні свята

22 листопада – преподобної зимової Матрони Константинопольської, Мотрона Зимова

У церкві 22 листопада вшановується пам’ять преподобної Матрони Царгородської, яка жила в Константинополі в V столітті. В юності їй довелося вийти заміж за заможного чоловіка. У шлюбі Матрона народила доньку і в якийсь момент зрозуміла, що їй хочеться служити Богу.

Матрона часто відвідувала храм, де проводила багато часу в молитві та спілкуванні з благочестивими людьми. Згодом вона стала наслідувати їм, тримала піст, через що почала конфліктувати з чоловіком. У результаті, Матрона прийняла рішення залишити сім’ю і стала служити Богу.

Жінка прийняла рішення відправитися в чоловічий монастир, щоб чоловік не зміг знайти її. Віддавши дочку на виховання, Матрона переодяглася в чоловічий одяг, обстригла волосся і вирушила в чоловічий монастир, де представилася євнухом. Довгий час вона жила в монастирі преподобного Вассіана, але коли ігумен розкрив секрет, відправив в жіночий монастир, і там Матрона також провела тривалий термін, вражаючи всіх своїм благочестям. Згодом вона сама стала ігуменею.

День синів

Попри те, що це свято неофіційне, його відзначають у багатьох країнах світу. В цей день вітають сім'ї, в яких є син, а також всіх чоловіків як синів.

Насправді сьогодні немає якихось чітких і певних традицій для цього дня, тому у кожної сім'ї є прекрасна можливість зробити його особливим, можливо започаткувати нову традицію, яка зробить зв'язок між родичами ще міцнішим.

Традиції і звичаї дня

У минулі часи в цей день було прийнято давати милостиню жебракам. Обдаровувати їх предметами побуту та одягом. Тому напередодні господині перебирали речі і зайві роздавали.

До розряду зайвих речей можна віднести предмети гардероба, що не надягалися протягом трьох років.

Віддавати одяг потрібно тільки після прання. Якщо ви роздасте не випрані речі, то своє щастя віддасте іншій людині.

Наші предки вірили, що сон, який приснився на Матрону, збудеться на наступний день опівдні

В цей день жінки традиційно заварюють зібрані корінці та лікувальні трави.

На Матрону переглядаються всі речі. Невідповідні за розміром або старий одяг віддають нужденним.

Народні прикмети:

Вранці іній видно – у наступному році буде хороший врожай вівса.

Дощ пішов – прикмета, що пшениця вродить.

Снігопади віщують негоду в травні.

Якщо 22 листопада іній покриє дерева, то скоро настануть сильні морози.

Туман пророкує відлигу у найближчі дні.

Качки досі у водоймах плавають і не відлітають навіть в холодний день – тепло збережеться ще довго.

Якщо людина народилася 22 листопада, то її талісманом є рубін.

Гуси вийшли на лід – прикмета, що буде потепління.

Якщо віддати кому-небудь 22 листопада стару, але не випрану річ, – своє щастя в чужі руки віддати.

Якщо сон приснився на Матрону, то він збудеться на наступний день опівдні.

Що не можна робити

Раніше наші предки в день осіннього рівнодення відвідували кладовища і прикрашали могили. Не дотримання цієї традиції могло накликати біду.

Також не можна відмовляти гостям, а навпаки – накрити святковий стіл та пригощати смаколиками усіх охочих.

До цього дня ви повинні були докласти максимум зусиль, щоб підготуватися до зими – дрова, закрутки, заготовлення тощо. Інакше – мороз та холоди буде дошкуляти вам усю зиму.

Іменини

22 листопада День ангела відзначають: Олександр, Олексій, Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Матрона, Порфирій, Семен, Тимофій, Федір