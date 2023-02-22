Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого ‒ Міжнародний день підтримки жертв злочинів
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто брати та давати у борг

У цей день, 22 лютого, у світі відзначаються Міжнародний день підтримки жертв злочинів, Всесвітній день енцефаліту та Міжнародний день бойскаутів. Православні віряни вшановують пам'ять мученика Никифора Антіохійського і преподобного Панкратія Печерського.

Міжнародний день підтримки жертв злочинів

Щороку 22 лютого вся планета відзначає Міжнародний день підтримки жертв злочинів. Підґрунтям для заснування цього дня є два міжнародні документи: декларація ООН щодо принципів правосуддя для постраждалих від кримінальної злочинності (вересень 1985 року) та «Хартія жертв злочинів», яка в 1990 році, а саме 22 лютого, була опублікована у Великій Британії.

Всесвітній день енцефаліту

22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
фото з відкритих джерел

Щорічно 22 лютого відзначається Всесвітній день енцефаліту. Енцефаліт – це захворювання, яке полягає в запаленні головного мозку. Одним із найпоширеніших носіїв цієї хвороби є кліщ (майже 13% усіх кліщів заражені вірусом). Саме тому треба проводити ретельний огляд тіла після прогулянок на природі, особливо навесні.

Міжнародний день бойскаутів

22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото: Pikrepo

Щороку 22 лютого у світі святкують Міжнародний день бойскаутів. Бойскаути (скаути) – це діти й молодь, члени незалежної добровільної організації, яка має на меті фізичний і духовний розвиток молодих людей. Організації бойскаутів є аполітичними. Присяга скаутів має три основні принципи – дотримання обов’язку перед Богом та Батьківщиною, обов’язку перед людьми та обов’язку перед собою.

Яке сьогодні релігійне свято

За релігійним календарем 22 лютого віряни вшановують пам'ять мученика Никифора Антіохійського, а також преподобного Панкратія Печерського.

У народі цей день був присвячений передвесняним клопотам, його називали «Панкратій-лапотнік» – селяни плели постоли з лика і льону. Вважалося, що якщо почати лікувати хворобу на Панкратія, то швидко прийде одужання.

Народні прикмети й традиції

  • Якщо у цей день відлига, то весна буде ранньою;
  • Якщо вночі не видно зірок, то до потепління;
  • Якщо захід сонця багряний, то снігопади повернуться;
  • Якщо птахи літають дуже низько, то варто очікувати на опади.

Заборони

  • Не можна сваритись та бажати комусь зла;
  • Не можна займатись важкою фізичною працею;
  • Не можна тримати вдома поламані та старі речі;
  • Не можна брати та давати у борг;
  • Не можна вишивати та в'язати.

Іменини

У вівторок, 22 лютого, День ангела відзначають: Петро, Никифор, Геннадій, Панкратій, Емілій та Інокентій.

Теги: традиції свято зима

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вінні дуже любить чаювання
100-річна британка розкрила секрет довголіття: це напій, який є в кожному домі
Вчора, 14:25
Походы лучше отложить: в горах сохраняется снеголавинная опасность
Походы лучше отложить: в горах сохраняется снеголавинная опасность
19 лютого, 15:11
На честь свята в усіх населених пунктах підіймали прапор України на будинках і спорудах
«День, коли нічого не сталося». Мережа дорікнула Банковій вигаданим святом
16 лютого, 11:45

Суспільство

22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Коломойський планує звести в Карпатах ще два мегакурорти
Коломойський планує звести в Карпатах ще два мегакурорти
Як війна змінила українців: результати опитування
Як війна змінила українців: результати опитування
Укрзалізниця розпочинає «залізну українізацію». У столиці встановлено символічну позначку (фото)
Укрзалізниця розпочинає «залізну українізацію». У столиці встановлено символічну позначку (фото)
Хвилина мовчання: згадаймо медика Романа Бабича, який врятував сотні військових
Хвилина мовчання: згадаймо медика Романа Бабича, який врятував сотні військових
В Україну йде циклон Willy: синоптики пояснили, що буде з погодою
В Україну йде циклон Willy: синоптики пояснили, що буде з погодою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
112K
Банкова повідомила, до чого готуватися українцям на річницю вторгнення
29K
Китай визначився: Путін має віддати Україні всі території та лишитися непокараним
22K
Як Байден добирався до Києва: в «Укрзалізниці» розповіли подробиці (фото)
19K
Правоохоронці «розкололи» співробітника білоруського КДБ
16K
Війна РФ проти України: Китай здивував черговою заявою
9803
По шию у крові: вулицями німецьких міст проїхався диктатор Путін (фото, відео)

Новини

Переламало навпіл: у Чорному морі затонув суховантаж із росіянами на борту (відео)
Вчора, 17:50
У столичному метро стався збій в роботі
Вчора, 09:03
Із Туреччини повернулася перша група українських рятувальників (фото)
20 лютого, 07:51
Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
17 лютого, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
17 лютого, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту