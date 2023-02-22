22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто брати та давати у борг

У цей день, 22 лютого, у світі відзначаються Міжнародний день підтримки жертв злочинів, Всесвітній день енцефаліту та Міжнародний день бойскаутів. Православні віряни вшановують пам'ять мученика Никифора Антіохійського і преподобного Панкратія Печерського.

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Міжнародний день підтримки жертв злочинів

Щороку 22 лютого вся планета відзначає Міжнародний день підтримки жертв злочинів. Підґрунтям для заснування цього дня є два міжнародні документи: декларація ООН щодо принципів правосуддя для постраждалих від кримінальної злочинності (вересень 1985 року) та «Хартія жертв злочинів», яка в 1990 році, а саме 22 лютого, була опублікована у Великій Британії.

Всесвітній день енцефаліту

фото з відкритих джерел

Щорічно 22 лютого відзначається Всесвітній день енцефаліту. Енцефаліт – це захворювання, яке полягає в запаленні головного мозку. Одним із найпоширеніших носіїв цієї хвороби є кліщ (майже 13% усіх кліщів заражені вірусом). Саме тому треба проводити ретельний огляд тіла після прогулянок на природі, особливо навесні.

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Міжнародний день бойскаутів

фото: Pikrepo

Щороку 22 лютого у світі святкують Міжнародний день бойскаутів. Бойскаути (скаути) – це діти й молодь, члени незалежної добровільної організації, яка має на меті фізичний і духовний розвиток молодих людей. Організації бойскаутів є аполітичними. Присяга скаутів має три основні принципи – дотримання обов’язку перед Богом та Батьківщиною, обов’язку перед людьми та обов’язку перед собою.

Яке сьогодні релігійне свято

За релігійним календарем 22 лютого віряни вшановують пам'ять мученика Никифора Антіохійського, а також преподобного Панкратія Печерського.

У народі цей день був присвячений передвесняним клопотам, його називали «Панкратій-лапотнік» – селяни плели постоли з лика і льону. Вважалося, що якщо почати лікувати хворобу на Панкратія, то швидко прийде одужання.

Народні прикмети й традиції

Якщо у цей день відлига, то весна буде ранньою;

Якщо вночі не видно зірок, то до потепління;

Якщо захід сонця багряний, то снігопади повернуться;

Якщо птахи літають дуже низько, то варто очікувати на опади.

Заборони

Не можна сваритись та бажати комусь зла;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна тримати вдома поламані та старі речі;

Не можна брати та давати у борг;

Не можна вишивати та в'язати.

Іменини

У вівторок, 22 лютого, День ангела відзначають: Петро, Никифор, Геннадій, Панкратій, Емілій та Інокентій.