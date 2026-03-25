22-річний Герой України назвав два головні недоліки армії

Ростислав Вонс
Андрій Бублик зустрів повномасштабну війну на полігоні у Військовій академії
фото з архіву Андрія Бублика

Андрій Бублик: «Відповідальність за папери ніби більша, ніж за людину під час бойових дій»

Керівник розвідувальної групи 84-го окремого розвідувального батальйону Сухопутних військ ЗСУ Андрій Бублик, який став Героєм України у 22 роки, називає колективні покарання та бюрократію основними недоліками нашої армії. Таку думку розвідник висловив в інтерв'ю «Главкому».

За словами Героя, деякі командири досі застосовують до підлеглих такі застарілі радянські методи, як колективні покарання.

«Наприклад, є загалом нормальний колектив, в якому хтось один, умовно, вживає алкогольні напої. Є деякі командири, які роблять так, щоб колектив впливав чи фізично, чи психологічно на таку людину, аби вона нічого не вживала й не підставляла інших. Звісно, колектив так чи інакше має вплив, але він сам має визначати, як треба вчиняти зі своїм товаришем, роз'яснити йому, що так не можна. Я зазвичай, коли є час, можу пояснити індивідуально кожному, що, як і навіщо треба робити, якщо підлеглі мене спитають», – наголосив Андрій Бублик.

Уперше Герой зіткнувся з цим явищем ще у Військовій академії, де деякі офіцери регулярно застосовували як колективні покарання, так і індивідуальне пригнічення перед усім колективом.

«З одним з офіцерів ми віч-на-віч спокійно спілкувалися, а коли він виводив мене перед строєм, то там такі барви були... Я стояв, слухав і просто сміявся з того.
Справді, в бойових бригадах все трошки ліпше зі ставленням людей один до одного. Командири більш-менш адекватні, тоді як в академії більшість – це взагалі капець. Два роки вже пройшло з мого випуску, тож не знаю – може, там щось уже змінилося, але мій досвід такий», – поділився захисник.

Водночас він зауважив, що після повномасштабного у військо прийшло багато людей із різних сфер цивільного життя, які внесли свої корективи: «Міняється менталітет, стає менше кар'єристів, які думають тільки про те, як не втратити посаду чи щось ще».

Крім колективних покарань, Андрій Бублик вважає за недолік «безмежну бюрократію». Герой пояснив, що одночасно з його кар'єрним зростання у війську зростає і кількість «паперової роботи», яку йому треба виконувати.

«Я ненавиджу працювати з паперами, по-перше. А по-друге, відповідальність за ці папери ніби більша, ніж за людину під час бойових дій», – зізнається розвідник.

До слова, 24 лютого президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України пʼятьом військовослужбовцям, з яких трьом посмертно. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу орден «Золота Зірка» отримали молодша сержантка Юлія Хникіна та старший лейтенант Андрій Бублик.

Крім того, глава держави посмертно відзначив орденами лейтенанта Олега Куцина, капітана Олександра Подвишенного та старшого солдата Анатолія Степаненка.

Читайте також

У День українського добровольця президент Володимир Зеленський вручив Андрію Бублику найвищу державну нагороду
Андрій Бублик став Героєм у 22: Жодного разу не чув на свою адресу, що я малий
Вчора, 20:15
За словами Жоріна, лише системні зміни в ЗСУ можуть дати Україні перевагу на полі бою
Заступник командира Третього армійського корпусу пояснив, що Україні потрібно для перемоги
22 березня, 21:15
Блокування Ормузької протоки стало неприємним сюрпризом для Трампа, і союзники не поспішають йому на допомогу
Трамп проти Ірану: перші наслідки і тривожні перспективи Світ
21 березня, 20:00
Сергій Іванов уже завершив базову загальну військову підготовку
Скандальний блогер Сергій Іванов, який нібито мав бронювання від влади, пішов до війська
14 березня, 16:34
Війна зістарила українців на 10-15 років: як з цим боротися? Розмова з науковицею Інституту геронтології
Війна зістарила українців на 10-15 років: як з цим боротися? Розмова з науковицею Інституту геронтології
14 березня, 14:00
Ізраїльські військові повідомили, що удари наносилися по різних цілях, пов’язаних із військовою інфраструктурою Ірану
Армія Ізраїлю відзвітувала про тисячі ударів по Ірану
14 березня, 01:56
Зеленський зустрівся з українськими військовими, які проходять підготовку у тренувальному центрі з підготовки пілотів винищувачів F-16
Зеленський зустрівся з українськими пілотами, які навчаються на F-16 у Румунії
12 березня, 23:39
Окупанти і словом не обмовилися про прицільний удар по житловому будинку в Харкові
Росія зробила цинічну заяву після масованої атаки по Україні
7 березня, 15:58
Наслідки падіння дрона біля будинка Філатова
У Дніпрі «Шахед» упав за 10 метрів від будинку мера Філатова
28 лютого, 15:47

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 26 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 26 березня 2026: традиції та молитва
Військовий облік для 17-річних: що потрібно зробити у 2026 році
Військовий облік для 17-річних: що потрібно зробити у 2026 році
22-річний Герой України назвав два головні недоліки армії
22-річний Герой України назвав два головні недоліки армії
Церковний календар на квітень 2026: коли святкуємо Вербну неділю та Великдень
Церковний календар на квітень 2026: коли святкуємо Вербну неділю та Великдень
Фонд відбудови України та США затвердив першу інвестицію: деталі
Фонд відбудови України та США затвердив першу інвестицію: деталі
«Помилок не допущено»: МВС прокоментувало справу «загиблого» військового
«Помилок не допущено»: МВС прокоментувало справу «загиблого» військового

Новини

Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Сьогодні, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Сьогодні, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Сьогодні, 10:21
В Україні без опадів: погода на 25 березня
Сьогодні, 05:59
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Вчора, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Вчора, 14:29

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
