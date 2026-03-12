Зеленський зустрівся з українськими пілотами, які навчаються на F-16 у Румунії

Зеленський зустрівся з українськими військовими, які проходять підготовку у тренувальному центрі з підготовки пілотів винищувачів F-16

Перші українські пілоти почали навчання у цьому центрі у 2024 році

Президент України Володимир Зеленський відвідав тренувальний центр, де українські пілоти опановують винищувачі F-16 у Румунії. Про це глава держави написав у соцмережах, пише «Главком».

«Зустрівся з українськими військовими, які навчаються у Європейському тренувальному центрі з підготовки пілотів F-16 у Румунії. Поспілкувалися з воїнами про особливості та умови їхнього навчання», – заявив Зеленський.

фото: Офіс президента

За словами президента, під час зустрічі також обговорили виклики, які стоять перед українськими льотчиками, а також підтримку держави у їх подоланні.

«Обговорили виклики, які стоять перед нашими пілотами, і як держава може сприяти їх вирішенню», – сказав він.

фото: Офіс президента

Зеленський зазначив, що в центрі українські військові проходять різні етапи підготовки – від теоретичних занять до реальних тренувальних польотів.

«У центрі наші хлопці проходять різні етапи тренування: теорію, реальні тренувальні вильоти», – додав президент.

фото: Офіс президента

Глава держави також нагадав, що перші українські пілоти почали навчання у цьому центрі у 2024 році, а частина з них уже виконує бойові завдання з відбиття російської агресії.

I met with Ukrainian service members who are training at the European F-16 Training Center in Romania. We spoke with the cadets about specifics and conditions of their training program. We also discussed the challenges our pilots face and how the state can help address them.



At… pic.twitter.com/GBKJb0q8A5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 12, 2026

«Дякую Румунії, інструкторам центру, всім, хто допомагає нам у захисті та протидії російському терору. Ми завжди будемо вдячні США за можливість посилювати захист нашого неба американськими винищувачами, а також Данії, Нідерландам та Норвегії, які вже передають ці літаки Україні. Вдячний кожному, хто працює на захист України, і всім, хто допомагає нашій обороні. Максимально працюємо над розвитком захисту нашого неба. Зміцнення української авіації – це більше можливостей стримувати російську агресію і давати більше безпеки Україні та всій Європі. Дякую Сполученим Штатам і кожній країні, яка допомагає захищати життя!» – заявив президент.

Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з главою Румунії Нікушором Даном у Бухаресті.