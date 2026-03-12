Зеленський зустрівся з українськими пілотами, які навчаються на F-16 у Румунії
Перші українські пілоти почали навчання у цьому центрі у 2024 році
Президент України Володимир Зеленський відвідав тренувальний центр, де українські пілоти опановують винищувачі F-16 у Румунії. Про це глава держави написав у соцмережах, пише «Главком».
«Зустрівся з українськими військовими, які навчаються у Європейському тренувальному центрі з підготовки пілотів F-16 у Румунії. Поспілкувалися з воїнами про особливості та умови їхнього навчання», – заявив Зеленський.
За словами президента, під час зустрічі також обговорили виклики, які стоять перед українськими льотчиками, а також підтримку держави у їх подоланні.
«Обговорили виклики, які стоять перед нашими пілотами, і як держава може сприяти їх вирішенню», – сказав він.
Зеленський зазначив, що в центрі українські військові проходять різні етапи підготовки – від теоретичних занять до реальних тренувальних польотів.
«У центрі наші хлопці проходять різні етапи тренування: теорію, реальні тренувальні вильоти», – додав президент.
Глава держави також нагадав, що перші українські пілоти почали навчання у цьому центрі у 2024 році, а частина з них уже виконує бойові завдання з відбиття російської агресії.
«Дякую Румунії, інструкторам центру, всім, хто допомагає нам у захисті та протидії російському терору. Ми завжди будемо вдячні США за можливість посилювати захист нашого неба американськими винищувачами, а також Данії, Нідерландам та Норвегії, які вже передають ці літаки Україні. Вдячний кожному, хто працює на захист України, і всім, хто допомагає нашій обороні. Максимально працюємо над розвитком захисту нашого неба. Зміцнення української авіації – це більше можливостей стримувати російську агресію і давати більше безпеки Україні та всій Європі. Дякую Сполученим Штатам і кожній країні, яка допомагає захищати життя!» – заявив президент.
Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з главою Румунії Нікушором Даном у Бухаресті.
