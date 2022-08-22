22 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Рясна роса вранці 22 серпня віщує сонячний і теплий день

У неділю, 22 серпня відзначають Всесвітній день мозку, День екологічного боргу, Міжнародний день поминання людей, що стали жертвами насильства з причини їх релігії або переконань.

Також у цей день в Україні – День пам'яті загиблих правоохоронців, Мексика – День пожежника, Уругвай – День прав людини і громадянина, Перу – Національний день кави, США – Національний день медоносної бджоли.

Всесвітній день мозку

22 серпня проводиться Всесвітній день мозку. Проголошений в 2014 році Всесвітньою федерацією неврології, заснованою в 1957 році в Брюсселі. Заходи дня спрямовані на підвищення обізнаності громадян про важливість здоров'я мозку. Ці серпневі заходи у третьої декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

Мозок є головним органом центральної нервової системи. Необхідно піклуватися про нього, дотримуючись здорового способу життя: відмовитися від шкідливих звичок, пам’ятати про фізичні вправи, прогулянки на свіжому повітрі, здоровий сон та відпочинок, збалансоване харчування.

День екологічного боргу

День екологічного боргу (Earth Overshoot Day) раніше називався Ecological Debt Day. Першим Днем екологічного боргу було 19 грудня 1987 року. Концепція Дня екологічного боргу була розроблена Ендрю Сіммсом. Сіммс працював науковим співробітником у Фонді нової економіки.

Двома основними наслідками ненадійності ресурсів є громадянські конфлікти та економічний стрес, що призводить до високої фінансової інфляції. Довгострокові наслідки відсутності безпеки ресурсів є очевидними як загроза стійкості людського життя на планеті.

День пам'яті загиблих правоохоронців

Відзначається в Україні щорічно, 22 серпня з 1996 року.

В цей день вшановують працівників органів внутрішніх справ та Національної поліції України, які загинули виконуючи службовий обов'язок, самовіддано, ціною власного життя охороняли безпеку співвітчизників, боролися зі злочинністю, захищали територіальну цілісність України.

Міжнародний день поминання людей, що стали жертвами насильства з причини їх релігії або переконань

Генеральна Асамблея ООН у своїй резолюції 73/296 проголосила 22 серпня Міжнародним днем пам'яті жертв актів насильства на основі релігії або переконань, визнаючи важливість надання допомоги жертвам актів насильства на основі релігії або переконань та членів їх сімей з відповідною підтримкою.

Вона рішуче засудила всі акти насильства щодо осіб на основі їх релігії або переконань, а також будь-які такі акти, спрямовані проти їхніх будинків, підприємств, майна, шкіл, культурних центрів або місць відправлення культу, а також усі напади на релігійні місця, пам'ятки та святині, що порушують міжнародне право.

Яке церковне свято

Сьогодні віряни вшановують Апостола Матвія (Матфія).

За переказами, Матфій був народжений у Віфлеємі і під керівництвом Сімеона навчався Закону Божого. Він був одним з 70-ти найкращих учнів Ісуса і пізніше разом з 12-ма апостолами став свідком зішестя Святого Духа. Далі проповідував у Юдеї та Єрусалимі.

Матфій володів чудодійними здібностями – допомагав хворим і виганяв бісів з людей. Багато разів його життю загрожувала небезпека, але він постійно її уникав.

Проте одного разу біда не оминула Матфія стороною. Відомо, що члени синедріону все-таки схопили Матфія і звинуватили його у поширенні християнства. Достеменно невідомо, яким чином помер Матфій. За одними відомостями, він був розп’ятий на хресті. Також є інформація про те, що його побили камінням.

У книзі Дії Апостолів ім’я Матфія згадується лише один раз. Про нього йдеться, коли Петро пропонує апостолам вибрати учня, який займе місце Іуди, який зрадив Ісуса і покінчив життя самогубством.

Тоді вибір стояв між Матвієм і Варсавою. В результаті жереба 12-им апостолом став Матфій. Інші відомості про життя Матфія можна отримати з пізніших джерел. Казали, що на Матвія вода в річках і озерах остигає – в повітрі вже починає відчуватися осінь.

Народні прикмети:

Південний вітер з вихрами на Матвія – до сніжної зими.

Потрібно подивитися на воду в полудень 22 серпня. Якщо вона тиха, то осінь теж буде спокійною, а взимку хуртовин практично не буде.

Якщо на Матвія встановлюється спекотна погода, або йдуть дощі, то такими ж будуть і наступні кілька днів, а осінь значно затягнеться у часі.

Рясна роса вранці 22 серпня віщує сонячний і теплий день.

Матвій негоду підпускає – осінь стає ближче.

Що не рекомендується робити:

Господині 22 серпня не можна доїти корову на самоті. Дійницю ніколи не ставили на стілець або діжку – інакше у корови молоко пропаде.

Іменини

Антон, Герман, Дмитро, Іван, Леонтій, Марія, Маркіян, Матвій, Олексій, Петро, Фотій, Юліан, Яків.