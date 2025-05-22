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22 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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22 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 травня – Міжнародний день біологічного різноманіття
фото: depositphotos.com

Сьогодні не можна позичати гроші чи будь-які інші речі

22 травня відзначається Міжнародний день біологічного різноманіття, Всесвітній день готів та День Шерлока Холмса. Віряни вшановують пам’ять мученика Василіска.

Міжнародний день біологічного різноманіття

22 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Кожного 22 травня весь світ відзначає Міжнародний День біорізноманіття – ще одна нагода звернути увагу широкої спільноти на актуальні проблеми збереження біоти, яка є фундаментом духовного і фізичного здоров’я будь-якої нації.

20 грудня 2000 року Генеральна Асамблея ООН оголосила 22 травня Міжнародним днем біологічного різноманіття (Резолюція 55/201).

Біорізноманіття Земної кулі – це приблизно 1,6 млн описаних біологічних видів, але, за різними оцінками, реальна кількість видів на Землі є значно більше.

Сьогодні у світі під загрозою зникнення перебуває понад 7 тисяч видів тварин і майже 60 тисяч видів рослин. Ми маємо переглянути стосунки «людина – природа». Споживацьке ставлення до природних ресурсів призводить до втрати лісів, степів, які є середовищем існування багатьох видів, зокрема тих, що занесені до Червоної книги. Саме жива природа є основою життя на Землі та фундаментом гармонійного існування.

Всесвітній день готів

22 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Щорічно 22 травня світ відзначає неформальне свято представників популярної субкультури – Всесвітній день готів. Подію започаткували радіодіджеї з Великобританії у 2009 році.

Мета свята – щоб молоді люди, які відрізняються своїм зовнішнім виглядом від інших, могли відчути підтримку спільноти. Преса і експерти також пов'язуютьвстановлення Дня готів з необхідністю поліпшити репутацію цієї субкультури, яка нерідко стикається з нерозумінням оточуючих.

День Шерлока Холмса

22 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Щороку 22 травня відзначається День Шерлока Холмса. Дата святкування обрана на честь дня народження автора, який створив образ відомого на усю планету детектива – Артура Конан Дойла. Легендарний письменник народився саме цього дня у 1859 році.

Загалом 56 розповідей та чотири повісті зображують нам життя Холмса та його вірного друга й помічника – доктора Джона Ватсона. Твори про детектива набули статусу класики детективного жанру. Прототипом Шерлока Холмса став талановитий хірург на ім’я Джозеф Белл: він неймовірно швидко й точно ставив діагнози, а також дізнавався про рід занять та минуле пацієнтів. Образ Холмса потрапив у книгу рекордів Гіннесса як герой з найбільшою кількістю екранізацій.

Яке сьогодні релігійне свято

22 травня у церковному календарі – День мученика Василіска. Він був христианським святим і мучеником, який постраждав за свою віру в часи гонінь на христиан під час правління імператора Максиміана Галерія (305-311 роки). Василіск був племінником святого мученика Феодора Тирона і постраждав разом зі своїми братами Клеоником і Євтропієм.

Василіск був засуджений до смерті в Команах Понтийських, де його тримали у в’язниці. Перед стратою він мав видіння, в якому Господь обіцяв йому свою допомогу і передрік мученицьку смерть.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна позичати гроші чи будь-які речі.
  • Не варто купатися в озерах чи річках.
  • Незаміжнім дівчатам заборонялося плакати.

Народні прикмети

  • Туман вранці – до грибного літа.
  • Якщо вранці багато роси на траві, то рік буде врожайним.
  • Якщо під час дощу дме північний вітер, то скоро дощ закінчиться.
  • Багато павуків – до великого урожаю огірків.

Пам’ятні події 22 травня

  • 1849 – Авраам Лінкольн отримав патент на конструкцію плаваючого сухого доку.
  • 1861 – Тараса Шевченка перепоховано в Каневі на Чернечій горі.
  • 1846 – у Нью-Йорку заснована інформаційна агенція «Associated Press».
  • 1861 – відбулося перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі над Дніпром у Каневі.
  • 1919 – У Києві в церкві святого Миколая відправили перше богослужіння українською мовою, через що цей день «неофіційно» став днем народження Української Автокефальної Православної Церкви.
  • 1931 – розпочала свою діяльність Українська академія аграрних наук.
  • 1936 – почався перший чемпіонат СРСР з футболу.
  • 1939 – Гітлер та Муссоліні створили політичний та військовий альянс між Німеччиною та Італією (так званий «Сталевий пакт»).
  • 1942 – Мексика вступає у Другу світову війну на боці союзників.
  • 1971 – відбувся виступ Анатолія Лупиноса біля пам'ятника Тарасові Шевченку у Києві й арешт промовця.
  • 1972 – Вперше в історії лідер США Річард Ніксон прибув із візитом до СРСР.
  • 1979 – похорон Володимира Івасюка на Личаківському цвинтарі у Львові, який вилився у масову акцію протесту.
  • 1998 – у Києві на Аскольдовій могилі освятили греко-католицьку церкву святого Миколая.
  • 2002 – у Празі відкрито Меморіал жертвам комунізму.
  • 2009 – СБУ порушила кримінальну справу за фактом Геноциду в Україні 1932-1933 років (за ч. 1 ст. 442 Кримінального кодексу України – «Геноцид»).
  • 2014 – біля міста Волноваха стався напад бойовиків ДНР на блокпост української 51-ї механізованої бригади. 16 українських військовиків загинуло, 32 травмовано; біля міста Рубіжне, внаслідок бою з проросійськими бойовиками, українська 30-та механізована бригада зазнала втрат і відступила. 3 українських військовиків загинуло, 7 поранено.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Данило, Захар, Макар, Михайло, Павло, Теодор, Федір, Яків, Софія.

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Теги: церква свята релігія традиції свято

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