22 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна позичати гроші чи будь-які інші речі

22 травня відзначається Міжнародний день біологічного різноманіття, Всесвітній день готів та День Шерлока Холмса. Віряни вшановують пам’ять мученика Василіска.

Міжнародний день біологічного різноманіття

Кожного 22 травня весь світ відзначає Міжнародний День біорізноманіття – ще одна нагода звернути увагу широкої спільноти на актуальні проблеми збереження біоти, яка є фундаментом духовного і фізичного здоров’я будь-якої нації.

20 грудня 2000 року Генеральна Асамблея ООН оголосила 22 травня Міжнародним днем біологічного різноманіття (Резолюція 55/201).

Біорізноманіття Земної кулі – це приблизно 1,6 млн описаних біологічних видів, але, за різними оцінками, реальна кількість видів на Землі є значно більше.

Сьогодні у світі під загрозою зникнення перебуває понад 7 тисяч видів тварин і майже 60 тисяч видів рослин. Ми маємо переглянути стосунки «людина – природа». Споживацьке ставлення до природних ресурсів призводить до втрати лісів, степів, які є середовищем існування багатьох видів, зокрема тих, що занесені до Червоної книги. Саме жива природа є основою життя на Землі та фундаментом гармонійного існування.

Всесвітній день готів

Щорічно 22 травня світ відзначає неформальне свято представників популярної субкультури – Всесвітній день готів. Подію започаткували радіодіджеї з Великобританії у 2009 році.

Мета свята – щоб молоді люди, які відрізняються своїм зовнішнім виглядом від інших, могли відчути підтримку спільноти. Преса і експерти також пов'язуютьвстановлення Дня готів з необхідністю поліпшити репутацію цієї субкультури, яка нерідко стикається з нерозумінням оточуючих.

День Шерлока Холмса

Щороку 22 травня відзначається День Шерлока Холмса. Дата святкування обрана на честь дня народження автора, який створив образ відомого на усю планету детектива – Артура Конан Дойла. Легендарний письменник народився саме цього дня у 1859 році.

Загалом 56 розповідей та чотири повісті зображують нам життя Холмса та його вірного друга й помічника – доктора Джона Ватсона. Твори про детектива набули статусу класики детективного жанру. Прототипом Шерлока Холмса став талановитий хірург на ім’я Джозеф Белл: він неймовірно швидко й точно ставив діагнози, а також дізнавався про рід занять та минуле пацієнтів. Образ Холмса потрапив у книгу рекордів Гіннесса як герой з найбільшою кількістю екранізацій.

Яке сьогодні релігійне свято

22 травня у церковному календарі – День мученика Василіска. Він був христианським святим і мучеником, який постраждав за свою віру в часи гонінь на христиан під час правління імператора Максиміана Галерія (305-311 роки). Василіск був племінником святого мученика Феодора Тирона і постраждав разом зі своїми братами Клеоником і Євтропієм.

Василіск був засуджений до смерті в Команах Понтийських, де його тримали у в’язниці. Перед стратою він мав видіння, в якому Господь обіцяв йому свою допомогу і передрік мученицьку смерть.

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Що не можна робити цього дня

Не можна позичати гроші чи будь-які речі.

Не варто купатися в озерах чи річках.

Незаміжнім дівчатам заборонялося плакати.

Народні прикмети

Туман вранці – до грибного літа.

Якщо вранці багато роси на траві, то рік буде врожайним.

Якщо під час дощу дме північний вітер, то скоро дощ закінчиться.

Багато павуків – до великого урожаю огірків.

Пам’ятні події 22 травня

1849 – Авраам Лінкольн отримав патент на конструкцію плаваючого сухого доку.

1861 – Тараса Шевченка перепоховано в Каневі на Чернечій горі.

1846 – у Нью-Йорку заснована інформаційна агенція «Associated Press».

1861 – відбулося перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі над Дніпром у Каневі.

1919 – У Києві в церкві святого Миколая відправили перше богослужіння українською мовою, через що цей день «неофіційно» став днем народження Української Автокефальної Православної Церкви.

1931 – розпочала свою діяльність Українська академія аграрних наук.

1936 – почався перший чемпіонат СРСР з футболу.

1939 – Гітлер та Муссоліні створили політичний та військовий альянс між Німеччиною та Італією (так званий «Сталевий пакт»).

1942 – Мексика вступає у Другу світову війну на боці союзників.

1971 – відбувся виступ Анатолія Лупиноса біля пам'ятника Тарасові Шевченку у Києві й арешт промовця.

1972 – Вперше в історії лідер США Річард Ніксон прибув із візитом до СРСР.

1979 – похорон Володимира Івасюка на Личаківському цвинтарі у Львові, який вилився у масову акцію протесту.

1998 – у Києві на Аскольдовій могилі освятили греко-католицьку церкву святого Миколая.

2002 – у Празі відкрито Меморіал жертвам комунізму.

2009 – СБУ порушила кримінальну справу за фактом Геноциду в Україні 1932-1933 років (за ч. 1 ст. 442 Кримінального кодексу України – «Геноцид»).

2014 – біля міста Волноваха стався напад бойовиків ДНР на блокпост української 51-ї механізованої бригади. 16 українських військовиків загинуло, 32 травмовано; біля міста Рубіжне, внаслідок бою з проросійськими бойовиками, українська 30-та механізована бригада зазнала втрат і відступила. 3 українських військовиків загинуло, 7 поранено.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Данило, Захар, Макар, Михайло, Павло, Теодор, Федір, Яків, Софія.