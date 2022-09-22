22 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

22 вересня у багатьох містах світу проводиться Всесвітній день без автомобіля

Сьогодні не можна відмовляти гостям, а навпаки – накрити святковий стіл

Сьогодні, 22 вересня, в Україні відзначається Національний день партизанської слави, у світі відзначають День осіннього рівнодення, а віряни вшановують пам'ять святих і праведних богоотців Йоахіма та Анни.

Також 22 вересня у багатьох містах світу проводиться Всесвітній день без автомобіля. Цього дня автомобілістам і мотоциклістам пропонується хоча б на добу відмовитися від використання приватного транспортного засобу на користь громадського транспорту, їзди на велосипеді або пішої ходи.

Національний день партизанської слави України

Починаючи з 2001 року 22 вересня в Україні відзначається Національний день партизанської слави. Метою цього свята є вшанування пам’яті партизанів та підпільників, а також нагадування новітньому поколінню про їхній подвиг, який допоміг наблизити довгоочікувану перемогу в Другій Світовій війні.

У наш час живими залишилися лише одиниці ветеранів, що брали участь у звільненні батьківщини від німецьких загарбників. Тому дуже важливо встигнути висловити їм свою повагу за виявлену ними мужність в роки війни.

Перші партизанські загони були створені вже восени 1941 року. Але розрізненість дій загонів призводила до розкриття сховищ, страт та жорстоких катувань з боку загарбників. Тільки з кінця 1942 року партизанський рух набув сили, а до закінчення окупації вже налічував близько 500 тисяч людей.

Всесвітній день без автомобілів

22 вересня в багатьох країнах світу відзначається Всесвітній день без автомобілів.

Цей день було започатковано у Франції, коли місцева влада декількох міст вирішили зупинити автомобільний рух на 24 години. В наступні роки ця традиція поширилась на ряд міст європейських країн, Канади та США. В Україні день без автомобілів не визнано всеукраїнським, але деякі місцеві органи влади організовують 22 вересня акції на підтримку цього свята.

Яке сьогодні релігійне свято

У церкві 22 вересня вшановують пам'ять святих і праведних богоотців Йоахіма та Анни. Праведним Ганні та Йоахіму потрібно молитися у випадках безпліддя.

Народні прикмети і традиції

Багато павутини – до погожої осені та морозної зими.

Якщо в цей день дрова заготовити, то взимку в будинку буде набагато тепліше.

Якщо випаде сніг, то буде поганий врожай наступного року.

Якщо з модрини ще не всі голки обсипалися, то взимку буде багато снігу, але він буде швидко танути.

Багато лушпиння на цибулі – зима буде холодною.

Листя з вишні ще не опало – до теплої погоди.

Ожеледь 22 вересня – до дощу.

Що не можна робити сьогодні

Раніше наші предки в день осіннього рівнодення відвідували кладовища і прикрашали могили. Не дотримання цієї традиції могло накликати біду.

Також не можна відмовляти гостям, а навпаки – накрити святковий стіл та пригощати смаколиками усіх охочих.

До цього дня ви повинні були докласти максимум зусиль, щоб підготуватися до зими – дрова, закрутки, заготовлення тощо. Інакше – мороз та холоди буде дошкуляти вам усю зиму.

Іменини

22 вересня іменини відзначають Якім, Анна, Йосип, Микита, Северин, Фома.