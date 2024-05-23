23 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто вирішувати серйозні проблеми

23 травня в Україні відзначається День Героїв та День морської піхоти, у світі – Всесвітній день спортивної боротьби та Всесвітній день черепахи. Віряни вшановують пам’ять преподобного Михайла Сповідника, єпископа Синадського.

День Героїв

Сьогодні, 23 травня, в Україні відзначають День Героїв, встановлений на честь українських захисників та захисниць, які виборюють свободу та незалежність України.

День Героїв або Свято Героїв – щорічне свято в Україні, встановлене на честь усіх українських воїнів та воїнок усіх часів, усіх борців та борчинь за волю України: лицарів Київської Русі (правильно: «княжої доби Руси-України»), козаків Гетьманської Доби, гайдамаків, опришків, січових стрільців, вояків Армії УНР, УГА, ОУН, УПА, а також героїв Небесної Сотні та сучасної національно-визвольної московсько-української війни.

День Героїв – це день пам'яті всіх українців та українок, які присвятили своє життя боротьбі за свободу та незалежність України, це свято величі духу українського народу за волю України та є символом його незборимості.

День морської піхоти

Сьогодні, 23 травня в Україні відзначається День морської піхоти. Це професійне свято військовослужбовців морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, яке відзначається щороку 23 травня.

Свято започатковане 2014 року й у 2014-2017 роках відзначалося 16 листопада. Чинна дата святкування 23 травня встановлена від 2018 року Указом Президента України № 145/2018 «Про День морської піхоти України».

У цей день було покладено основу сучасної морської піхоти. Сучасні морські піхотинці успадкували найкращі бойові традиції своїх славних пращурів і сьогодні героїчно боронять Україну від російських загарбників. Не випадково на беретному знаку морської піхоти – меч Сагайдачного, одного з засновників морської піхоти, який воював з Москвою.

Гасло морської піхоти – «Вірний завжди» – означає самовіддану службу Українському народові, вірність Військовій присязі та готовність виконати поставлені завдання у будь-яких умовах.

Всесвітній день спортивної боротьби

Щорічно 23 травня відзначається молоде спортивне свято – Всесвітній день спортивної боротьби (World Wrestling Day). На офіційному рівні борці почали відзначати подію лише кілька років тому. Дата святкування обрана на честь дати початку першого світового чемпіонату, який відбувся саме цього дня у 1904 році у Відні.

Таке бойове мистецтво як боротьба відомо ще зі стародавніх часів (з’явилось близько 3 тисячоліття до н.ч.) у різних народів (японці, європейці, монголи, казахи, азербайджанці, вірмени, киргизи, грузини тощо). Сьогодні спортивна боротьба розгалужується на класичну – греко-римську, вільну, японське дзюдо та самбо. Єдиноборство відбувається на килимі протягом 10 та 12 хвилин.

Спортивна боротьба допомагає виховати такі важливі якості, як сила волі, витривалість та дисциплінованість. Тому даний вид спорту чудово підходить як хлопчикам, так і дівчаткам.

Всесвітній день черепахи

Щорічно 23 травня відзначається важливе екологічне свято – Всесвітній день черепахи. Подію започаткувало Американське товариство з порятунку черепах у 2000 році.

Метою Всесвітнього дня черепахи є звернення уваги людства до гострої проблеми масової гибелі цих тварин через втручання людей у їхнє життя, а саме: забруднення території проживання, кліматичні зміни, протизаконні вбивства, неякісний догляд за тваринами в неволі тощо.

Яке сьогодні релігійне свято

23 травня в церковному календарі – День преподобного Михайла Сповідника, єпископа Синадського. В юності він вирішив стати ченцем і пішов до монастиря на березі Чорного моря. В обителі Михайло старанно проходив подвиги і був наділений від Бога дивотворним даром. Відомий випадок, коли під час жнив люди знемагали від спраги, і тоді по молитві Михайла з порожньої посудини потекла вода.

Пізніше святителя поставили єпископом міста Синад. Завдяки своїй мудрості і святості Михайло був у великій пошані у християн, а також у імператорів Никифора і Михайла. Коли до влади прийшов імператор-єретик Лев вірменин, то святителя Михайла засудили та відправили в ув’язнення до міста Євдокіади, де він і помер.

Що не можна робити цього дня

Не можна займатися важливими справами та вирішувати серйозні проблеми.

Не варто робити ремонт.

Не можна сваритися і лихословити.

Краще не вживати спиртні напої.

Народні прикмети

Густо квітне глід – до суворої зими.

Якщо мурахи повзають далеко від мурашника, то буде гарна погода.

Вранці задушливо – погода зіпсується.

Пам’ятні події 23 травня

1430 – у битві при Комп'єні бургундці взяли в полон Жанну д'Арк, котру згодом вони продали англійцям.

1536 – засновано Португальську інквізицію.

1666 – за рішенням Православного собору розстрижений і підданий церковному прокляттю протопоп Аввакум Петрович. Початок церковного розколу в Московському царстві.

1846 – мексикансько-американська війна: президент Мексики Маріано Паредес неофіційно оголосив війну Сполученим Штатам.

1877 – проголошена повна незалежність Румунії від Османської імперії.

1910 – в Києві здійснений перший політ вітчизняного літака Кудашев-1.

1911 – в Лондоні розпочалася Перша Імперська конференція.

1927 – У містечку Сейлз (штат Луїзіана) агенти ФБР розстріляли машину, у котрій знаходились Бонні Паркер та Клайд Берроу.

1938 – убивство Євгена Коновальця агентом НКВС Павлом Судоплатовим.

1945 – Друга світова війна: Генріх Гіммлер скоїв самогубство.

1949 – у Бонні проголошено створення Федеративної Республіки Німеччина.

1984 – головний лікар США оголосив пасивне паління шкідливим для здоров'я.

2006 – Сербія визнала результати референдуму про суверенітет Чорногорії.

2006 – на Алясці вивергається стратовулкан Маунт-Клівленд.

2008 – відкрита 46 станція Київського метрополітену – «Червоний хутір».

2015 – щонайменше 30 людей загинули в результаті повеней і торнадо в Техасі, Оклахомі та на півночі Мексики.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Опанас, Данило, Леонтій, Михайло, Дар'я, Єфросинья, Марія.