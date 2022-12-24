24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Жінкам цього дня заборонено важко працювати, шити, в’язати й прати білизну

У суботу, 24 грудня, християни західного обряду святкують різдвяний Святвечір, а в Україні відзначають День працівників архівних установ.

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День працівників архівних установ

24 грудня в Україні відзначається День працівників архівних установ. Це свято було встановлене 30 жовтня в 1998 р. відповідно до Указу Президента України № 1200/98.

Перший державний орган управління архівною справою в Україні був створений під час Центральної Ради. Ним став Бібліотечно-архівний відділ, протягом грудня 1917 – квітня 1918 р. очолюваний професором О. С. Грушевським.

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Головне архівне управління при Раді Міністрів УРСР працювало з 1974 по 1991 рр.. З отриманням Україною незалежності змінилася назва Главархіва та його організаційно-правовий статус. З грудня 1999 р. це Державний комітет архівів України.

Загальна чисельність працівників архівних установ – понад 3000 чоловік. В архівних установах системи Держкомархіву України зосереджено понад 58 млн одиниць зберігання різних видів документів Національного архівного фонду.

Яке церковне свято

Святий вечір – одне з найурочистіших християнських свят, яке відзначається ввечері напередодні Різдва Христового. Дата святкування різними церквами залежить від дати святкування Різдва.

Зокрема, більшість християн, які використовують григоріанський чи новоюліанський календар, відзначають свято 24 грудня, а деяка частина християн, яка використовує юліанський календар – 24 грудня (6 січня).

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Так званий Другий Святий вечір відзначають напередодні свята Богоявлення, 5 січня. У християн, які користуються юліанським календарем, ця дата відповідає 5 (18) січня.

Різдво у вірян західного обряду, передусім, сімейне свято. Згідно з традицією, родини збираються на урочисту вечерю.

Народні прикмети:

Сонце з відблисками з боків – будуть морози.

Сонце в колах – до багатого врожаю.

Сонячні промені йдуть вгору – до похолодання.

Якщо вони опускаються вниз – буде заметіль.

Сині хмари на небі – до теплих дощів.

Якщо 24 грудня тепло, а вночі заморозки, погода у квітні буде погожою.

Якщо на землі лежить сніг – літо буде холодне.

Ясне і зоряне небо – до ранкових заморозків.

Опівдні сонце виглянуло за хмар – до спекотного літа. Якщо похмуро вдень, то літо буде дощовим.

Що не рекомендується робити:

Посиденьки не проводилися аж до 6 січня. Віряни суворо дотримувалися Різдвяного посту.

Також у цей день не можна лихословити.

Ще не варто зустрічатися з людьми, які вам неприємні.

Жінкам цього дня заборонено важко працювати, шити, в’язати й прати білизну.

Дівчатам не можна розчісувати волосся й мити голову.

Не можна веселитися і співати пісень.

Іменини

24 грудня іменини святкують: Адам, Аіфал, Вікентій, Даниїл, Омелян, Іван, Леонтій, Лука, Микола, Никифор, Петро, Терентій, а також Филимон.