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    Суспільство

    24 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    24 липня відзначається День святої рівноапостольної Ольги - вона була першим в Київській Русі політиком, який прийняв християнство - 24 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    24 липня відзначається День святої рівноапостольної Ольги - вона була першим в Київській Русі політиком, який прийняв християнство

    Сьогодні не рекомендується брати в борг

    24 липня православні християни відзначають День святої рівноапостольної Ольги.

    Княгиня Ольга народилася близько 920 року і була першим в Київській Русі політиком, який прийняв християнство. А вже при правлінні її онука Володимира була хрещена вся Русь.

    Після свого хрещення Ольга почала зводити християнські храми, одним з яких стала дерев'яна церква на честь святої Софії. Вона згоріла в 1017 році, але правнук Ольги, Ярослав, спорудив на цьому місці кам'яний храм, який зберігся до сих пір.

    Померла Ольга в 969 році, її ховали за християнським обрядом. До лику святої рівноапостольної її зарахували в XVI столітті.

    Народні прикмети на 24 липня:

    • сонячна погода - до хорошого урожаю хліба;
    • грім - до хорошого улову риби;
    • глухий грім - до тривалої негоди.

    Що не рекомендується робити 24 липня:

    • прати - після цього можуть хворіти руки;
    • планувати весілля - шлюб в такому випадку може бути недовгим;
    • сваритися з рідними - буде складно помиритися;
    • брати в борг - може недобре обернутися для сімейного бюджету.

    У кого іменини 24 липня?

    Іменини сьогодні святкують Аркадій, Олена, Євфимія, Ольга, Христина.

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