24 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні не рекомендується брати в борг
24 липня православні християни відзначають День святої рівноапостольної Ольги.
Княгиня Ольга народилася близько 920 року і була першим в Київській Русі політиком, який прийняв християнство. А вже при правлінні її онука Володимира була хрещена вся Русь.
Після свого хрещення Ольга почала зводити християнські храми, одним з яких стала дерев'яна церква на честь святої Софії. Вона згоріла в 1017 році, але правнук Ольги, Ярослав, спорудив на цьому місці кам'яний храм, який зберігся до сих пір.
Померла Ольга в 969 році, її ховали за християнським обрядом. До лику святої рівноапостольної її зарахували в XVI столітті.
Народні прикмети на 24 липня:
- сонячна погода - до хорошого урожаю хліба;
- грім - до хорошого улову риби;
- глухий грім - до тривалої негоди.
Що не рекомендується робити 24 липня:
- прати - після цього можуть хворіти руки;
- планувати весілля - шлюб в такому випадку може бути недовгим;
- сваритися з рідними - буде складно помиритися;
- брати в борг - може недобре обернутися для сімейного бюджету.
У кого іменини 24 липня?
Іменини сьогодні святкують Аркадій, Олена, Євфимія, Ольга, Христина.