24 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони



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24 липня відзначається День святої рівноапостольної Ольги - вона була першим в Київській Русі політиком, який прийняв християнство

Сьогодні не рекомендується брати в борг

24 липня православні християни відзначають День святої рівноапостольної Ольги.

Княгиня Ольга народилася близько 920 року і була першим в Київській Русі політиком, який прийняв християнство. А вже при правлінні її онука Володимира була хрещена вся Русь.

Після свого хрещення Ольга почала зводити християнські храми, одним з яких стала дерев'яна церква на честь святої Софії. Вона згоріла в 1017 році, але правнук Ольги, Ярослав, спорудив на цьому місці кам'яний храм, який зберігся до сих пір.

Померла Ольга в 969 році, її ховали за християнським обрядом. До лику святої рівноапостольної її зарахували в XVI столітті.

Народні прикмети на 24 липня:

сонячна погода - до хорошого урожаю хліба;

грім - до хорошого улову риби;

глухий грім - до тривалої негоди.

Що не рекомендується робити 24 липня:

прати - після цього можуть хворіти руки;

планувати весілля - шлюб в такому випадку може бути недовгим;

сваритися з рідними - буде складно помиритися;

брати в борг - може недобре обернутися для сімейного бюджету.

У кого іменини 24 липня?

Іменини сьогодні святкують Аркадій, Олена, Євфимія, Ольга, Христина.