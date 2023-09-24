24 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

У 2023 році Всеукраїнський день дошкілля припадає на 24 вересня

Наші предки вважали, що якщо сьогодні дивитися на полум'я і загадати бажання, воно точно здійсниться

Сьогодні, 24 вересня, Всеукраїнський день дошкілля, всесвітній день річок та міжнародний день глухих. Віряни вшановують пам'ять первомучениці рівноапостольної Текли.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Всеукраїнський день дошкілля

Всеукраїнський день дошкілля акцентує увагу на значущості дошкільного виховання, проблемах розвитку освітніх установ в Україні. Відзначають у четверту неділю вересня, вшановуючи вихователів, завідувачів, молодший персонал дитсадків. Згідно з указом від 13 квітня 2011 року №629 про розвиток дошкільних закладів свято набуло чинності на державному рівні.

У 2023 році Всеукраїнський день дошкілля припадає на 24 вересня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За підтримки та фінансування державної влади у цей день проводять нагородження в номінаціях «Кращий працівник дошкільного навчального закладу», «Кращий дошкільний заклад».

Міжнародний день глухих

Кожен рік у неділю, що завершує останній повний тиждень вересня, в світі проводиться Міжнародний день глухих. Воно присвячується усім людям, котрі мають проблеми зі слухом.

Започаткували цей день ще в 1951 році. Саме тоді була заснована Міжнародна федерація глухих. Згідно зі статистичними даними, на 100 осіб в середньому припадає 1 людина, яка є носієм гена глухоти. Це означає, що багато хто з нас може знаходитися в зоні ризику.

Перша школа для глухих була заснована в 1760 році французом, абатом де л’Епе в Парижі. Завдяки йому глухі вчились спілкуватися за допомогою міміки та жестів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В Україні Товариство глухих почало своє існування з 1933 року. Україна, як член ООН, ЮНЕСКО, ВООЗ та МОП, в 1959 році приєдналась до Всесвітньої федерації глухих.

Всесвітній день річок

Річки – це ніби артерії, без яких не може функціонувати живий організм Землі. Річкова біосфера має найвищий рівень біорізноманіття, але за останні 50 років прісноводні рослини й тварини втратили 80% популяції, яка скорочуються вдвічі швидше, ніж популяція морських видів. Греблі, надмірний водозабір та забруднення річкової води, а також кліматичні зміни – все це загрожує здоров’ю і взагалі існуванню річок на нашій планеті. Щоб підкреслити цінність рік, привернути увагу людства до їхніх проблем і сприяти природоохоронним діям, засновано спеціальне свято – Всесвітній день річок, який щороку відзначається в останню неділю вересня.

Яке сьогодні релігійне свято

24 вересня в церковному календарі – день пам’яті первомучениці рівноапостольної Текли. Ранньохристиянська свята, життя якої описане у апокрифі «Діяння Павла та Текли», що був написаний у II столітті. Народилася і жила жінка в малоазіатському місті Іконія (сьогодні – турецька Конья) в заможній родині язичників. У 18 років батьки заручили Теклу з багатим юнаком, але в той час у місті перебував апостол Павло, який проповідував християнство. Дівчина захопилася вірою в Господа і вирішила не вступати у шлюб, а подарувати своє життя Богові. Правитель міста, дізнавшись про це, наказав заарештувати апостола. Але Текля таємно відвідувала Павла у в'язниці, носила тюремникам свої коштовності.

Коли про це дізналися батьки дівчини, то привели її також до правителя. Теклю вирішили спалити живцем, але раптом здійнявся вітер, пішов сильний дощ і загасив полум'я. Дівчина покинула рідне місто, знайшла Павла, якого викупила з в'язниці за допомогою фамільних коштовностей, і вирушила до Антіохії. Там її красу примітив правитель Олександр. Але дівчина твердо стояла на своєму, за що на неї спустили диких звірів. Тварини не зашкодили дівчині, а лише лизали її руки.

Через деякий час Текля повернулася в рідне місто і навернула на християнство матір.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Що не можна робити в цей день

Не дозволяється погано думати про своїх близьких і рідних, тому що можна накликати на себе біду.

Не відмовляйте нужденним в допомозі, інакше самі станете на їхнє місце.

Не можна брехати, адже накличете на себе різні біда і лиха.

Народні прикмети і традиції на 24 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: на Теклю яскраве сонце – скоро різко зміниться погода;

почути грім – до теплої зими;

на дубі багато жолудів – чекайте на м'яку зиму;

білка линяє від голови до хвоста – зима буде довгою та мокрою;

птахи низько над землею літають – до ранньої зими;

багато жолудів на ранню і сувору зиму.

Святій Теклі молилися про зцілення, спасіння, любов та благополуччя в родині. Серед наших предків існувала особлива традиція. Протягом дня намагалися не запалювати вогонь, але після заходу сонця полум'я розводили вже обов'язково. Вважалося, що це принесе успіх та щастя. Якщо дивитися на полум'я і загадати бажання, воно точно здійсниться.

Пам’ятні дати 24 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 24 вересня:

1852 рік – перший політ на дирижаблі з паровим двигуном французом Анрі Жіффаром;

1869 рік – на американському ринку відбувається паніка через масову скупку золотих злитків двома бізнесменами (подія пізніше отримала назву «чорна п'ятниця»);

1960 рік – у США спускають на воду перший атомний авіаносець «Ентерпрайз»;

1989 рік – Папа Іван Павло II привселюдно приносить вибачення Галілею й повертає йому «право бути законним сином церкви»;

1993 рік – Мін'юст України реєструє Організацію Українських Націоналістів (ОУН), голова – останній Президент України в екзилі М. Плав'юк;

1995 рік – Україна відхиляє пропозицію президента Білорусі Олександра Лукашенка про створення митного союзу з Білоруссю і Росією;

1998 рік – в Ліоні (Франція) уперше проводять операцію з трансплантації руки людині;

2004 рік – під час президентської виборчої кампанії в Україні в Івано-Франківську вчиняють «яєчний замах» на Віктора Януковича.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Герман, Дмитро, Сергій, Тедора, Федора.