24 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити



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24 вересня - день пам'яті святої Феодори Олександрійської

У цей день влаштовувалися «капустяні вечірки»

У православній церкві 24 вересня вшановується пам'ять святого Федори Олександрійської, яка, згідно з історичними даними, жила в V столітті.

В народі є приказка «Прийшла Федора – замочи хвоста», яка означає, що до кінця вересня частіше йтимуть дощі і на вулиці буде сиро.

Яке релігійне свято

24 вересня Православна церква вшановує пам’ять святої Феодори Олександрійської.

У північних регіонах в цей час буває вже досить холодно, тому в народі говорили: «Федорини вечірки – третя зустріч осені». У південних же регіонах помічали: «На Федору літо закінчується, а осінь починається».

Однак бабине літо не завжди дотягувало до цього дня. Іноді і до його приходу вже стояла холодна і сира погода.

У році дві Федори – осіння (24 вересня) і зимова (12 січня), одна – з брудом, інша – з морозом.

До дня преподобної Феодори всі роботи в городі і полі повинні бути завершені. Святу Федору вважали покровителькою озимих хлібів, тому в день її пам’яті ходили дивитися озимі сходи.

У цей день влаштовувалися «капустяні вечірки» – до однієї з господинь додому приходили гості. Вони разом готували різноманітні страви із капусти.

24 вересня: традиції і звичаї дня

У народному календарі на житіє святої Федори немає і натяку. День її пам’яті був наповнений суто мирським змістом у вигляді прикмет і прислів’їв, пов’язаних з погодою.

«Федора – замочи хвости» – образна назва дня, яке вказує на те, що до кінця вересня всі частіше йдуть дощі і на вулиці стає сиро.

До дня преподобної Феодори всі роботи в городі і полі повинні бути завершені. Звідси і вираз «Федори-обдери»: хліб, що залишився на корені, пропадає (оббивається, обсипається).

У цей день влаштовувалися «капустяні вечірки» – до однієї з господинь додому приходили гості. Вони разом рубали капусту, з якої потім готували різноманітні страви (варили борщ, тушили, робили салат, начинку для пиріжків і вареників та ін.).

Що можна робити 24 вересня

Щоб шлюб був щасливим, молодій сім’ї в цей день потрібно з’їсти страву з капусти.

Щоб в майбутньому вас супроводжував успіх, в цей день потрібно одягнути одяг золотого кольору.

Що не можна робити в цей день:

Гріх на Федору вести порожні розмови, тож не обговорюйте нікого та не поширюйте плітки.

На Федору не варто мити голову, інакше буде супроводжувати невдача. Губи теж краще не фарбувати, тому що можна захворіти.

Брехати 24 вересня не можна, тому що обман все одно розкриється.

На дорозі нічого піднімати не можна – можуть навести вроки.

Прикмети 24 вересня:

Сильні сходи озимих – до доброго врожаю.

Бджоли літають – до пізньої зими.

На Федору літо закінчується, осінь починається.

На Федору чорний бруд всі шляхи-дороги розквасив.

Не можна починати жодних справ на Федору – погана прикмета

Якщо людина народилася в день 24 вересня, то в якості талісманів їй підходять олівін і аквамарин.

Іменини:

Імениниють цього дщня святкуГерман, Дмитро, Сергій, Силуан,Тедора, Федора