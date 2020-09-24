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    Суспільство

    24 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

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    24 вересня - день пам'яті святої Феодори Олександрійської - 24 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити
    24 вересня - день пам'яті святої Феодори Олександрійської

    У цей день влаштовувалися «капустяні вечірки»

    У православній церкві 24 вересня вшановується пам'ять святого Федори Олександрійської, яка, згідно з історичними даними, жила в V столітті.

    В народі є приказка «Прийшла Федора – замочи хвоста», яка означає, що до кінця вересня частіше йтимуть дощі і на вулиці буде сиро.

    Яке релігійне свято

    24 вересня Православна церква вшановує пам’ять святої Феодори Олександрійської.

    У північних регіонах в цей час буває вже досить холодно, тому в народі говорили: «Федорини вечірки – третя зустріч осені». У південних же регіонах помічали: «На Федору літо закінчується, а осінь починається».

    Однак бабине літо не завжди дотягувало до цього дня. Іноді і до його приходу вже стояла холодна і сира погода.

    У році дві Федори – осіння (24 вересня) і зимова (12 січня), одна – з брудом, інша – з морозом.

    До дня преподобної Феодори всі роботи в городі і полі повинні бути завершені. Святу Федору вважали покровителькою озимих хлібів, тому в день її пам’яті ходили дивитися озимі сходи.

    У цей день влаштовувалися «капустяні вечірки» – до однієї з господинь додому приходили гості. Вони разом готували різноманітні страви із капусти.

    24 вересня: традиції і звичаї дня

    У народному календарі на житіє святої Федори немає і натяку. День її пам’яті був наповнений суто мирським змістом у вигляді прикмет і прислів’їв, пов’язаних з погодою.

    «Федора – замочи хвости» – образна назва дня, яке вказує на те, що до кінця вересня всі частіше йдуть дощі і на вулиці стає сиро.

    До дня преподобної Феодори всі роботи в городі і полі повинні бути завершені. Звідси і вираз «Федори-обдери»: хліб, що залишився на корені, пропадає (оббивається, обсипається).

    У цей день влаштовувалися «капустяні вечірки» – до однієї з господинь додому приходили гості. Вони разом рубали капусту, з якої потім готували різноманітні страви (варили борщ, тушили, робили салат, начинку для пиріжків і вареників та ін.).

    Що можна робити 24 вересня

    • Щоб шлюб був щасливим, молодій сім’ї в цей день потрібно з’їсти страву з капусти.
    • Щоб в майбутньому вас супроводжував успіх, в цей день потрібно одягнути одяг золотого кольору.

    Що не можна робити в цей день:

    • Гріх на Федору вести порожні розмови, тож не обговорюйте нікого та не поширюйте плітки.
    • На Федору не варто мити голову, інакше буде супроводжувати невдача. Губи теж краще не фарбувати, тому що можна захворіти.
    • Брехати 24 вересня не можна, тому що обман все одно розкриється.
    • На дорозі нічого піднімати не можна – можуть навести вроки.

    Прикмети 24 вересня:

    • Сильні сходи озимих – до доброго врожаю.
    • Бджоли літають – до пізньої зими.
    • На Федору літо закінчується, осінь починається.
    • На Федору чорний бруд всі шляхи-дороги розквасив.
    • Не можна починати жодних справ на Федору – погана прикмета
    • Якщо людина народилася в день 24 вересня, то в якості талісманів їй підходять олівін і аквамарин.

    Іменини:

    Імениниють цього дщня святкуГерман, Дмитро, Сергій, Силуан,Тедора, Федора

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