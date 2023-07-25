25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не рекомендується брати і давати гроші в борг

У вівторок 25 липня відзначається День зубного техніка. Православні християни сьогодні вшановують пам'ять святих мучеників Прокла та Іларія.

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День зубного техніка

фото: Pixabay

Свято виникло на початку 2000-х років. Так співпало, що переважно саме в цей день багато молодих фахівців після закінчення медичних навчальних закладів, коледжів та багатомісячної ординатури заступають на своє перше офіційне робоче місце в якості повноправного дипломованого фахівця.

Робота зубного техніка – це виготовлення як різних зубних протезів, так і протезів обличчя, щелепно-лицевих і ортодонтичних апаратів.

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У своїй роботі вони використовують знання, досягнення та напрацювання в галузі хімії, фізики, математики, анатомії, комп’ютерного 3-D моделювання, і навіть слюсарну і фрезерну справу, мистецтво гравіювання.

Яке церковне свято

фото з відкритих джерел

Православні християни сьогодні вшановують пам'ять святих мучеників Прокла та Іларія.

У народі свято називають Прокл Великі роси. Наші пращури називали Прокла плакальником, тому що з 25 липня починали випадати великі роси. Селяни поспішали прибрати урожай до того, як він стане псуватися від високої вологості. Потрібно було поспішати і з заготівлею сіна.

Роса, що випала на Прокла, вважалася цілющою. Мудрі люди радили збирати росу зранку, вмиватися і протирати нею очі. Говорили, що від такої процедури поліпшується зір, обличчя стає красивим, а розум – спокійним.

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Народні прикмети

Сильна роса і ранковий туман віщують ясну погоду в найближчі дні.

Відсутність роси – до негоди.

На луках багато роси – рік буде щасливим.

Нічна роса просихає – бути грозі.

Жовте листя на деревах в Проклів день – до ранньої осені.

Якщо день сонячний, то золотий сезон теплим буде. Якщо йде дощ, то осінь буде дощовою.

Гриби з'явилися в лісі – до похолодання.

Багато роси в цей день на полях – до щасливого і врожайного року.

Бджоли голосно дзижчать – до спеки.

Що не рекомендується робити

Займатися важкою працею, робити ремонт, прибирати або шити. Можна тільки готувати їжу.

Лаятися і лихословити. Вважається, що вся негативна енергія повертається потрійний силою.

Брати і давати гроші в борг.

Їсти їжу, приготовлену сторонніми людьми - так до вас можуть перейти їхні проблеми.

Пам’ятні дати 25 липня

326 рік – римський імператор Костянтин Великий вперше відмовився вшановувати язичницьких ідолів;

1139 рік – португальський граф Афонсу I розбив мусульман у битві при Оріке;

1261 рік – візантійський імператор Михаїл VIII Палеолог без бою зайняв Константинополь;

1536 рік – Конкістадор Себастьян де Белальказар заснував місто Сантьяго де Калі;

1538 рік – іспанський конкістадор Франциско де Орельяна заснував місто Ґуаякіль;

1547 рік – Генріх II Валуа став королем Франції;

1567 рік – Дон Дієго де Лосада заснував місто Сантьяго де Леон де Каракас, столицю Венесуели;

1587 рік – японці заборонили єзуїтам проповідувати в країні;

1687 рік – Іван Мазепа став гетьманом України;

1814 рік – британський винахідник Джордж Стефенсон провів перше випробування паротяга;

1909 рік – француз Луї Блеріо першим у світі перелетів Ла-Манш на моноплані власної конструкції;

1920 рік – Євген Петрушевич заснував у Відні закордонний уряд ЗУНР;

1947 рік – у Празі відкрито I Всесвітній фестиваль молоді;

1952 рік – Конгрес США оголосив Пуерто-Рико «державою, що добровільно приєдналась»;

1957 рік – у Тунісі скасовано монархію;

1978 рік – у Великій Британії народилася перша людина, зачата в результаті штучного запліднення;

1983 рік – завершено будівництво трансконтинентального газопроводу Уренгой–Помари–Ужгород завдовжки 4451 км;

1995 рік – сербські війська взяли Жепу в ході Боснійської війни;

2008 рік – почався візит Вселенського патріарха Варфоломія I в Україну;

2017 рік – націоналістичні сили оголосили початок безстрокової акції «Чорний список» для ліквідації в Україні колабораційного бізнесу.

Іменини

Іменини сьогодні святкують Антон, Арсеній, Вероніка, Гаврило, Іван, Марія, Михайло, Федір, Христофор, Яків.