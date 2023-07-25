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25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні відзначають День зубного техніка
фото: Pixabay

Сьогодні не рекомендується брати і давати гроші в борг

У вівторок 25 липня відзначається День зубного техніка. Православні християни сьогодні вшановують пам'ять святих мучеників Прокла та Іларія.

День зубного техніка

25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
фото: Pixabay

Свято виникло на початку 2000-х років. Так співпало, що переважно саме в цей день багато молодих фахівців після закінчення медичних навчальних закладів, коледжів та багатомісячної ординатури заступають на своє перше офіційне робоче місце в якості повноправного дипломованого фахівця.

Робота зубного техніка – це виготовлення як різних зубних протезів, так і протезів обличчя, щелепно-лицевих і ортодонтичних апаратів.

У своїй роботі вони використовують знання, досягнення та напрацювання в галузі хімії, фізики, математики, анатомії, комп’ютерного 3-D моделювання, і навіть слюсарну і фрезерну справу, мистецтво гравіювання.

Яке церковне свято

25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото з відкритих джерел

Православні християни сьогодні вшановують пам'ять святих мучеників Прокла та Іларія.

У народі свято називають Прокл Великі роси. Наші пращури називали Прокла плакальником, тому що з 25 липня починали випадати великі роси. Селяни поспішали прибрати урожай до того, як він стане псуватися від високої вологості. Потрібно було поспішати і з заготівлею сіна.

Роса, що випала на Прокла, вважалася цілющою. Мудрі люди радили збирати росу зранку, вмиватися і протирати нею очі. Говорили, що від такої процедури поліпшується зір, обличчя стає красивим, а розум – спокійним.

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Народні прикмети 

  • Сильна роса і ранковий туман віщують ясну погоду в найближчі дні.
  • Відсутність роси – до негоди.
  • На луках багато роси – рік буде щасливим.
  • Нічна роса просихає – бути грозі.
  • Жовте листя на деревах в Проклів день – до ранньої осені.
  • Якщо день сонячний, то золотий сезон теплим буде. Якщо йде дощ, то осінь буде дощовою.
  • Гриби з'явилися в лісі – до похолодання.
  • Багато роси в цей день на полях – до щасливого і врожайного року.
  • Бджоли голосно дзижчать – до спеки.

Що не рекомендується робити

  • Займатися важкою працею, робити ремонт, прибирати або шити. Можна тільки готувати їжу.
  • Лаятися і лихословити. Вважається, що вся негативна енергія повертається потрійний силою.
  • Брати і давати гроші в борг.
  • Їсти їжу, приготовлену сторонніми людьми - так до вас можуть перейти їхні проблеми.

Пам’ятні дати 25 липня

  • 326 рік – римський імператор Костянтин Великий вперше відмовився вшановувати язичницьких ідолів;
  • 1139 рік – португальський граф Афонсу I розбив мусульман у битві при Оріке;
  • 1261 рік – візантійський імператор Михаїл VIII Палеолог без бою зайняв Константинополь;
  • 1536 рік – Конкістадор Себастьян де Белальказар заснував місто Сантьяго де Калі;
  • 1538 рік – іспанський конкістадор Франциско де Орельяна заснував місто Ґуаякіль;
  • 1547 рік – Генріх II Валуа став королем Франції;
  • 1567 рік – Дон Дієго де Лосада заснував місто Сантьяго де Леон де Каракас, столицю Венесуели;
  • 1587 рік – японці заборонили єзуїтам проповідувати в країні;
  • 1687 рік – Іван Мазепа став гетьманом України;
  • 1814 рік – британський винахідник Джордж Стефенсон провів перше випробування паротяга;
  • 1909 рік – француз Луї Блеріо першим у світі перелетів Ла-Манш на моноплані власної конструкції;
  • 1920 рік – Євген Петрушевич заснував у Відні закордонний уряд ЗУНР;
  • 1947 рік – у Празі відкрито I Всесвітній фестиваль молоді;
  • 1952 рік – Конгрес США оголосив Пуерто-Рико «державою, що добровільно приєдналась»;
  • 1957 рік – у Тунісі скасовано монархію;
  • 1978 рік – у Великій Британії народилася перша людина, зачата в результаті штучного запліднення;
  • 1983 рік – завершено будівництво трансконтинентального газопроводу Уренгой–Помари–Ужгород завдовжки 4451 км;
  • 1995 рік – сербські війська взяли Жепу в ході Боснійської війни;
  • 2008 рік – почався візит Вселенського патріарха Варфоломія I в Україну;
  • 2017 рік – націоналістичні сили оголосили початок безстрокової акції «Чорний список» для ліквідації в Україні колабораційного бізнесу.

Іменини

Іменини сьогодні святкують Антон, Арсеній, Вероніка, Гаврило, Іван, Марія, Михайло, Федір, Христофор, Яків.

Теги: свята православна церква традиції

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