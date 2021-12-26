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    26 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    На другий день після Різдва у світі святкують День подарунків - 26 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    На другий день після Різдва у світі святкують День подарунків
    фото з відкритих джерел

    Сьогодні варто скористатися нагодою обдарувати і підтримати рідних та близьких

    Сьогодні, у неділю, 26 грудня, у світі святкують:

    • День подарунків

    Свято виникло у Великій Британії та пов’язаних з нею країн Британської співдружності. Спочатку це день називався Boxing day і був неробочим днем. Невід’ємно зв’язувався з християнськими традиціями і відзначався на другий день після Різдва. Як правило, за цілком природних причин, тоді для благодійності мали більше можливостей саме забезпечені верстви суспільства: господарі підприємств, аристократи, купці і комерсанти.

    Подарунки дарували на адресу своїх підлеглих, слуг, робітників і прикажчиків, загалом всіх тих, хто на думку заможних людей, не міг собі багато чого дозволити. З часом ця традиція поширилася і на інші верстви суспільства, була підхоплена і розповсюдилася по всьому світу.

    • День скиглія

    Свято підтримки тих, хто надмірно засмучений.

    Яке сьогодні релігійне свято

    У другий день різдвяних свят римо-католицька церква згадує святого Стефана Первомученика.

    26-grudnya-den-svyatogo-stefana

    Стефан, за походженням єврей з Єрусалима, був християнином і одним із семи дияконів, котрі допомагали апостолам Ісуса Христа. Він загинув за віру близько 36 року в Єрусалимі.

    Відповідно до Діянь апостолів, перед смертю Стефан молився, аби гріхи його переслідувачів були прощені їм. Свідком каменування Стефана був Савл – єврей з міста Тарс, в майбутньому апостол Павло та мученик. На згадку про мученицьку смерть святого Стефана священики у храмах вдягають на богослужіння червоні орнати.

    Народні прикмети й традиції

    • Сороки сідають на сніг – до тепла.
    • Вовки виють під житлом – до морозу.
    • Сонце сідає в велику хмару – вночі можливий буран.

    Що не можна робити 26 грудня

    • Сьогодні не можна залишати біля входу віник.
    • Не варто впрягати в сани білого коня, щоб біди не накликати.

    Хто святкує день ангела

    У неділю 26 грудня, іменини відзначають Костянтин, Констанцій, Євтимій/Юхим, Аза, Анастасія, Аріс, Аркадій, Арсеній, Гаврило, Євген, Євстрат/Євстратій, Никодим, Орест, Елеонора.

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    Теги: церква свята смерть традиції
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    26 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони