26 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні варто скористатися нагодою обдарувати і підтримати рідних та близьких
Сьогодні, у неділю, 26 грудня, у світі святкують:
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День подарунків
Свято виникло у Великій Британії та пов’язаних з нею країн Британської співдружності. Спочатку це день називався Boxing day і був неробочим днем. Невід’ємно зв’язувався з християнськими традиціями і відзначався на другий день після Різдва. Як правило, за цілком природних причин, тоді для благодійності мали більше можливостей саме забезпечені верстви суспільства: господарі підприємств, аристократи, купці і комерсанти.
Подарунки дарували на адресу своїх підлеглих, слуг, робітників і прикажчиків, загалом всіх тих, хто на думку заможних людей, не міг собі багато чого дозволити. З часом ця традиція поширилася і на інші верстви суспільства, була підхоплена і розповсюдилася по всьому світу.
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День скиглія
Свято підтримки тих, хто надмірно засмучений.
Яке сьогодні релігійне свято
У другий день різдвяних свят римо-католицька церква згадує святого Стефана Первомученика.
Стефан, за походженням єврей з Єрусалима, був християнином і одним із семи дияконів, котрі допомагали апостолам Ісуса Христа. Він загинув за віру близько 36 року в Єрусалимі.
Відповідно до Діянь апостолів, перед смертю Стефан молився, аби гріхи його переслідувачів були прощені їм. Свідком каменування Стефана був Савл – єврей з міста Тарс, в майбутньому апостол Павло та мученик. На згадку про мученицьку смерть святого Стефана священики у храмах вдягають на богослужіння червоні орнати.
Народні прикмети й традиції
- Сороки сідають на сніг – до тепла.
- Вовки виють під житлом – до морозу.
- Сонце сідає в велику хмару – вночі можливий буран.
Що не можна робити 26 грудня
- Сьогодні не можна залишати біля входу віник.
- Не варто впрягати в сани білого коня, щоб біди не накликати.
Хто святкує день ангела
У неділю 26 грудня, іменини відзначають Костянтин, Констанцій, Євтимій/Юхим, Аза, Анастасія, Аріс, Аркадій, Арсеній, Гаврило, Євген, Євстрат/Євстратій, Никодим, Орест, Елеонора.