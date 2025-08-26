26 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

26 серпня: Міжнародний день собак, а також День пам’яті святих мучеників Наталії та Адріана

26 серпня відзначається Міжнародний день собак, Міжнародний день актриси та актора, День туалетного паперу. Віряни вшановують день пам’яті святих мучеників Андріяна і Наталії.

хто святкує іменини 26 серпня 2025 року.

Міжнародні свята

Міжнародний день собак

Люди й собаки існують разом тисячі років, а деякі вчені вважають, що саме одомашнювання цих тварин дозволило людству вижити й розвинутися до сучасного стану. У багатьох культурах давнього світу собак вважали вірними друзями, мисливцями, охоронцями і навіть членами родини, а прикладів бездоганної собачої вірності в історії чи не більше, ніж людської.

Сучасний світ стрімко змінюється, але це не стосується ставлення до собак – вони залишаються нашими улюбленцями. Про це свідчить і спеціальне свято, присвячене цим розумним і товариським домашнім тваринам – Міжнародний день собак, який щороку відзначається 26 серпня. У США це – Національний день собак.

Ідея Міжнародного дня собаки належить американці Коллін Пейдж. Ця жінка є одним з провідних американських спеціалістів з поведінки тварин, автором книг, експертом сайту DogTime.com та журналу «OK!». До речі, вона заснувала не тільки День собаки, але й День кішки, День цуценят, День домашніх тварин, День пляжу та інші свята, пов’язані з природою та живими істотами.

День собаки Коллін Пейдж заснувала у 2004 році. День собаки починався як національне свято у США, він швидко набув статусу всесвітнього і відзначається в більшості країн. До популяризації Всесвітнього дня собаки із задоволенням долучаються відомі персони: Тейлор Свіфт, Мерайя Кері, Шерон Осборн та інші, а також благодійні й громадські організації та агенції новин.

Це свято сприяє тому, щоб люди якомога більше дізналися про своїх звичних супутників по життю – собак, адже зазвичай ми просто їх любимо, не задумуючись про всі важливі переваги, які отримуємо від дружби з цими тваринами.

День туалетного паперу

26 серпня щороку відзначають свято, яке з’явилося у 2015 році в США. Цей, здавалося б, буденний предмет гігієни має свою цікаву історію та важливе значення у нашому житті.

Ця дата символічно пов'язана з першим продажем туалетного паперу в рулонах, який відбувся 26 серпня 1871 року. До того ж саме в США у 1857 році розпочалося комерційне виробництво упакованого туалетного паперу.

Міжнародний день актора

26 серпня, ми відзначаємо Міжнародний день акторів і актрис, вшановуючи тих, хто присвятив своє життя одній з найдавніших творчих професій людства.

Акторська майстерність вимагає не лише таланту, а й наполегливої праці, смирення, пристрасті та дисципліни. Актори та актриси здатні втілити на сцені чи екрані найрізноманітніших персонажів, передаючи їхню сутність з неймовірною відданістю та пристрастю. Їхня гра створює простір для мистецтва та роздумів, торкаючись найглибших струн людської душі.

Це свято пов'язане з ім'ям святого Хінеса, римського актора III століття, який під час пародійної вистави хрещення настільки перейнявся своєю роллю, що оголосив себе справжнім християнином. На жаль, його було страчено за богохульство. Згодом католицька церква визнала його святим покровителем театру, вважаючи, що «через вигадку він отримав доступ до істини».

Сьогодні ми висловлюємо свою вдячність акторам і актрисам за їхній внесок у світ виконавського мистецтва, за їхню здатність переносити нас у різні світи та епохи, змушувати сміятися та плакати, замислюватися над важливими питаннями та просто насолоджуватися красою їхньої гри.

Релігійні свята та їхня історія

Пам'ять святих мучеників Наталії та Адріана

26 серпня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам'ять святих мучеників Наталії та Адріана. Адріан був язичником і військовим. Вражений стійкістю віри християн, він сам навернувся до християнства, за що зазнав жорстоких тортур і був страчений. Його дружина Наталія підтримувала його до останнього та віддано допомагала іншим християнам. Після смерті чоловіка вона померла на його могилі в молитві.

Народні вірування та прикмети

У народі цей день отримав назву «Наталя Вівсянниця» або «Адріян Осінній». З цим днем пов’язано багато прикмет, які стосувалися врожаю та погоди.

Народні прикмети:

Якщо зранку сонце закривають темні хмари – незабаром похолодає.

Тиха і зоряна ніч на Адріана – до теплої осені.

Якщо йде дощ – осінь буде сухою, а врожай – багатим.

За народними повір'ями, цього дня не варто йти до лісу, щоб не заблукати.

Історичні події

1071 – у битві поблизу Манцикерту турки-сельджуки на чолі з Алп-Арсланом громлять візантійську армію імператора Романа IV Діогена і беруть його в полон;

1278 – відбувається битва під Дюрнкрутом, найбільша битва лицарських часів у Європі;

1498 – Мікеланджело отримує замовлення на створення скульптурної групи для собору святого Петра в Римі;

1657 – у Чигирині Гетьманом України (до повноліття Юрія Хмельницького) обирають Івана Виговського;

1728 – Вітус Беринг відкриває протоку між Азією й Америкою, що отримує назву Берингова протока;

1789 – приймають Декларацію прав людини і громадянина Установчими зборами в Королівстві Франція;

1791 – американець Джон Фітч отримує патент на пароплав, продемонстрований ще 4 роками раніше;

1833 – членів експедиції Джона Росса виявляють на острові Баффін (арктична Канада) після трьох років проживання серед місцевих племен;

1847 – проголошують Республіку Ліберія – першу незалежну державу в чорній Африці;

1914 – засновують футбольний клуб Палмейрас;

1918 – Волт Дісней підробляє свої документи, «збільшивши» собі вік, щоб піти на службу в Червоний Хрест;

1918 – дипломатичні представники Української Держави й Османської імперії обмінюються грамотами з нагоди ратифікації Брестського мирного договору;

1926 – у Королівстві Італія створюють футбольний клуб «Фіорентина» ;

1939 – у Римі відбувається ІІ Великий збір Українських націоналістів, що ухвалює політичну програму Організації українських націоналістів, головою ОУН переобрано А. Мельника;

1991 – Президія Верховної Ради УРСР ухвалює рішення про тимчасове припинення діяльності Компартії України.

Іменини

26 серпня свої іменини святкують: Адріан, Наталія, Марія, Арсеній, Георгій, Петро, Дмитро, Віктор.