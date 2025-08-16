Головна Країна Суспільство
Горіховий Спас: що треба святити у церкві, заборони, прикмети, історія та традиції свята

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Третій Спас відмічають 16 серпня

Горіховий Спас – християнське свято, яке відзначає перенесення Нерукотворного образу Ісуса Христа

Горіховий Спас або Спас на полотні – це третє і завершальне свято серед трьох літніх Спасів, яке органічно вплітається в церковні та народні традиції. У християнській культурі його пов’язують із Днем пам’яті Нерукотворного Образа Спасителя. Але це свято також має чимало інших назв: Хлібний Спас, Полотняний, Малий, Холодний або ж просто Нерукотворний Спас.

Назва «Холодний Спас» з’явилася неспроста – воно святкується в середині серпня, коли палка літня спека поступається місцем прохолодним ранкам і вечорам, нагадуючи, що осінь вже на порозі. А ось «Хлібним» цей день називають через давню традицію пекти хліб із зерна нового врожаю – символічний початок осінніх щедрот.

Народний характер Горіхового Спасу особливо відчутний у символіці цього часу. Літо підходить до завершення, у багатьох регіонах вже закінчуються жнива, збирають горіхи та інші природні дари. Поля та городи поступово поринають у тишу після напружених літніх робіт, а це додає святу особливої душевної атмосфери.

Нагадаємо, з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар для святкування церковних дат. У зв’язку з цим неперехідні свята з фіксованою датою тепер відзначаються на 13 днів раніше. Так, перше з трьох літніх свят на честь Спасителя – Маковія (Медовий Спас) – віряни відзначали 1 серпня, Яблучний спас святкували 6 серпня, а сьогодні, 16 серпня 2024 року, святкується Горіховий спас.

Історія свята

Горіховий Спас: що треба святити у церкві, заборони, прикмети, історія та традиції свята фото 1

Горіховий Спас – це християнське свято, яке відзначає перенесення Нерукотворного образу Ісуса Христа з Едесси до Константинополя у 944 році. Його називають нерукотворним, оскільки цей образ утворився дивом – Ісус притулив полотно до свого обличчя, і його риси чудесним чином відбилися на тканині. Саме тому свято має ще одну назву – Нерукотворний Спас або Спас на полотні.

У цей день люди традиційно організовували ярмарки, де серед іншого продавали домоткані полотна. У народі побутувала приказка: «Перший Спас – на воді стоять, Другий Спас – яблука їдять, Третій Спас – на горі полотна продають», яка символічно описує три головні Спаси.

Що святять на Горіховий Спас

Горіховий Спас: що треба святити у церкві, заборони, прикмети, історія та традиції свята фото 2

На Третій Горіховий Спас, який відзначають 16 серпня, традиційно освячують в церкві горіхи та хліб, випечений із борошна нового врожаю. Крім того, як і на інші свята Спасу, до храму приносять фрукти нового врожаю, воду та мед.

Після освячення люди поверталися додому і влаштовували пишний святковий стіл. На ньому обов’язково були горіхова настоянка, свіжоспечений хліб та пироги з фруктовими начинками. Святкування супроводжувалися радістю та веселощами, адже завершився строгий Успінський піст, що дозволяло влаштовувати щедрі застілля.

Третій Спас: стародавні традиції

Горіховий Спас: що треба святити у церкві, заборони, прикмети, історія та традиції свята фото 3

На Горіховий Спас, відповідно до стародавніх звичаїв, у селі обирали найстаршу жінку, яка мала першою вирушити на пробний збір горіхів. Кількість зібраних нею горіхів ставала своєрідним орієнтиром для інших мешканців – кожен прагнув принести стільки ж.

Цього дня, що є третім Спасом, селяни займались випіканням хліба, заготівлею припасів на зиму, збором горіхів і приготуванням настойок. Особливу популярність мала настоянка з перетинок волоського горіха, адже вірили в її унікальні лікувальні властивості. Вона використовувалась для боротьби з застудою та полегшення болю в суглобах.

За традицією, Горіховий Спас супроводжувався активною працею. У цей період наставала пора збору врожаю овочів і фруктів, їх консервування на зиму, молотьби зерна та збирання горіхів.

Народні прикмети:

  • Багато горіхів на Спас – через рік буде хліба про запас.
  • Журавель відлітає до Третього Спасу – на Покрову буде морозно.
  • Горіховий Спас – сонце на осінь пішло.
  • Горіховий Спас, Хлібний Спас або Холодний Спас – це прощання з літом й підготовка до осені та до холодів.

Що не можна робити на Горіховий Спас

Існують й важливі заборони, які стосуються цього великого свята. Віряни в давнину їх обов'язково дотримувалися, щоб не накликати на себе і членів своєї родини лихо:

  • не можна пліткувати, лихословити, злословити, сваритися й бажати іншим зла;
  • не варто лінуватися, адже цей період повинен пройти у фізичній роботі;
  • якщо вас попросили про допомогу, не можна відмовляти;
  • до лісу без оберега (натільного хрестика) ходити було заборонено, можна зустріти нечисту силу.

