Яке релігійне свято відзначається 18 серпня: традиції та молитви

18 серпня в церковному календарі – День пам’яті святих мучеників Флора і Лавра

18 серпня у церковному календарі присвячено пам’яті святих мучеників Флора і Лавра, які віддали своє життя за християнську віру. У народній традиції цей день також відомий як «Кінський день», оскільки їх вважають покровителями коней.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 18 серпня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Флора і Лавра

18 серпня за новим церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих мучеників Флора і Лавра. Вони жили у II столітті в Іллірії (територія сучасної Хорватії), були рідними братами та за фахом каменярами. Після того як вони навернулися до християнства, стали проповідувати віру, за їхніми молитвами відбувалися чудеса. За наказом правителя, їх кинули в глибокий колодязь і засипали землею, де вони й прийняли мученицьку смерть. Їх мощі були знайдені пізніше та перенесені до Константинополя. У народній традиції ці святі вважаються покровителями коней, тому їх пам'ять особливо шанували конюхи.

Молитви дня

О святі мученики Флоре і Лавре, у цей день ми згадуємо ваше життя та подвиг віри. Ви, що за любов до Христа віддали свої життя, молимо вас: будьте нашими заступниками перед Господом.

Випросіть для нас, грішних, духовну силу та стійкість у вірі, щоб ми могли мужньо протистояти спокусам і життєвим труднощам. Навчіть нас бути вірними християнами та любити ближніх, як ви любили їх, допомагаючи своїм мистецтвом і словом.

Нехай ваша жертва буде для нас прикладом, а ваші молитви допоможуть нам знайти спасіння душі. Молимо вас, святі мученики, за здоров'я та благополуччя всіх живих створінь, а особливо коней, ваших покровительством.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

Народні прикмети на 18 серпня, або «Кінський день», пов'язані з погодою та уявленнями про майбутнє: