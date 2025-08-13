Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Священник ПЦУ з Сумщини загинув під час стрілецького бою

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
google social img telegram social img facebook social img
Священник ПЦУ з Сумщини загинув під час стрілецького бою
Юрію Волику назавжди залишиться 36 років
фото з відкритих джерел

Під час стрілецького бою стрілець-снайпер Юрій Волик отримав поранення, несумісне з життям

У четвер, 14 серпня, у Тростянці Сумської області відбудеться прощання з загиблим Героєм Юрієм Воликом, 1989 р.н. Про це, як пише «Главком», повідомила міська рада.

Відспівування Захисника пройде у Вознесенському храмі. Поховають українського солдата з усіма військовими почестями на цвинтарі по вул. 93 Бригади (Луніна).

Священник ПЦУ Роман Грищук повідомив, що Юрій Волик був священником Православної Церкви України та загинув у стрілецькому бою, прикриваючи своїх побратимів. 

Священник ПЦУ з Сумщини загинув під час стрілецького бою фото 1

Місцеве видання Тростянець.info пише, що Юрій Волик загинув 6 серпня на Дніпропетровщині. Він був призваний до аеромобільного батальйону 24 березня 2025 року. За час служби зарекомендував себе хоробрим і відповідальним воїном, що користувався повагою бойових побратимів.

«Під час стрілецького бою стрілець-снайпер Юрій Волик отримав поранення, несумісне з життям. Нашому Герою назавжди залишиться 36 років», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні від мобілізації звільнено священнослужителів 7736 релігійних організацій, розподілених за адміністративними областями.

Також «Главком» писав про сестру Анисію Соколову, яка працює психологинею у Центрі надання послуг учасникам бойових дій, допомагає ветеранам, військовослужбовцям, членам сімей загиблих та зниклих безвісті. Черниця має військовий досвід та здійснила понад 500 стрибків з парашутом.

Читайте також:

Теги: релігія Сумщина священник ЗСУ смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що буде з нашою армією найближчі роки?
Що буде з нашою армією найближчі роки?
26 липня, 21:11
Офіційна демографічна статистика РФ не відображає реальні втрати на війні проти України
Росіяни вимирають? Розвідка оприлюднила приховані демографічні показники
16 липня, 16:04
РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні 11025 танків
Втрати ворога станом на 16 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
16 липня, 07:40
2 серпня - день пророка Іллі
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
20 липня, 00:23
Аль-Валід отримав тяжкі ушкодження головного мозку та внутрішню кровотечу внаслідок ДТП
У Саудівській Аравії помер «сплячий принц», який провів 20 років у комі
20 липня, 08:02
Підлітку обрали запобіжний захід
У Дніпрі 14-річний хлопець зарізав жінку біля банкомата
25 липня, 04:56
Чому не можна говорити «атошник», «ЗСУшник»? Мовознавиця пояснила, як говорити українською правильно
Чому не можна говорити «атошник», «ЗСУшник»? Мовознавиця пояснила, як говорити українською правильно
23 липня, 21:34
День Повітряних сил України 3 серпня 2025 року
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
3 серпня, 05:00
Село Піщане Сумського району (ілюстративне фото)
Росіяни завдали ракетного удару по Сумському району, є загиблі
5 серпня, 11:21

Суспільство

Священник ПЦУ з Сумщини загинув під час стрілецького бою
Священник ПЦУ з Сумщини загинув під час стрілецького бою
«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди з Києва до Львова та Вінниці: розклад
«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди з Києва до Львова та Вінниці: розклад
Пункти пропуску на кордоні з Польщею оснастять мобільними сканерами з ШІ
Пункти пропуску на кордоні з Польщею оснастять мобільними сканерами з ШІ
Україна має п'ять ключових вимог для завершення війни – Politico
Україна має п'ять ключових вимог для завершення війни – Politico
«Вірний пес Єрмака», «ворожа «Українська правда». Лещенко спровокував скандал у мережі
«Вірний пес Єрмака», «ворожа «Українська правда». Лещенко спровокував скандал у мережі
Два райони Дніпропетровщини можуть залишитися без води: названо причину
Два райони Дніпропетровщини можуть залишитися без води: названо причину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2025
9428
Кремль прагне завершення війни: розвідка дізналася дату
8021
Прогноз магнітних бур на 13-15 серпня: якою буде сонячна активність
5986
Голова Кіровоградської облради зробив солідний подарунок сину-«бебівцю»
4709
Нардепа, якого силовики охрестили резидентом ФСБ, оголошено у розшук

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Вчора, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Вчора, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua