Священник ПЦУ з Сумщини загинув під час стрілецького бою

Під час стрілецького бою стрілець-снайпер Юрій Волик отримав поранення, несумісне з життям

У четвер, 14 серпня, у Тростянці Сумської області відбудеться прощання з загиблим Героєм Юрієм Воликом, 1989 р.н. Про це, як пише «Главком», повідомила міська рада.

Відспівування Захисника пройде у Вознесенському храмі. Поховають українського солдата з усіма військовими почестями на цвинтарі по вул. 93 Бригади (Луніна).

Священник ПЦУ Роман Грищук повідомив, що Юрій Волик був священником Православної Церкви України та загинув у стрілецькому бою, прикриваючи своїх побратимів.

Місцеве видання Тростянець.info пише, що Юрій Волик загинув 6 серпня на Дніпропетровщині. Він був призваний до аеромобільного батальйону 24 березня 2025 року. За час служби зарекомендував себе хоробрим і відповідальним воїном, що користувався повагою бойових побратимів.

«Під час стрілецького бою стрілець-снайпер Юрій Волик отримав поранення, несумісне з життям. Нашому Герою назавжди залишиться 36 років», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні від мобілізації звільнено священнослужителів 7736 релігійних організацій, розподілених за адміністративними областями.

Також «Главком» писав про сестру Анисію Соколову, яка працює психологинею у Центрі надання послуг учасникам бойових дій, допомагає ветеранам, військовослужбовцям, членам сімей загиблих та зниклих безвісті. Черниця має військовий досвід та здійснила понад 500 стрибків з парашутом.