26 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Постарайтеся сьогодні не хвалитись вашими досягненнями

У середу, 26 жовтня, відзначають День інтерсекс-людей.

Також у цей день в Австрії – Національне свято Австрійської Республіки, Туніс – День інженера, Бенін – День збройних сил.

День інтерсекс-людей

Інтерсексуальність – загальний термін для позначення групи станів, при яких роздільностатевий організм має статеві ознаки, що не можуть бути чітко визначені як чоловічі або жіночі. Інтерсекс-особи – люди, що народилися з такими варіантами статевих ознак (хромосоминий набір, внутрішні та зовнішні статеві органи, статеві гормони тощо), які, відповідно до Управління Верховного комісара ООН з прав людини, не підходять під типові визначення для чоловіків або жінок.

День інтерсекс-людей (англ. Intersex Awareness Day) відзначається щорічно 26 жовтня, починаючи з 2003 року, для привернення уваги до проблем порушення прав інтерсекс-людей. Для цього дня було обрано дата першої публічної демонстрації інтерсекс-людей, що у Бостоні 26 жовтня 1996 року.

Цього дня проводяться масові заходи, спрямовані на припинення стигматизації, приховування інформації про інтерсексуальність та проведення шкідливих косметичних операцій на геніталіях інтерсекс-дітей. У дати між 26 жовтня по 8 листопада інтерсекс-організації та активісти звертають увагу на проблеми, з якими стикаються інтерсекс-люди.

Яке церковне свято

У цей день православна церква вшановує Іверську ікону Божої Матері. Також церква вшановує пам'ять мучеників Карпа, єпископа Фіатирського і священномученика Веніаміна Печерського.

Іверський образ Божої Матері був написаний святим апостолом Лукою в першому столітті, ще за життя Пресвятої Богородиці. Згідно з грецьким переказом, під час царювання імператора Феофіла (829-842 рр.) образ зберігався в однієї благочестивої вдови. У той час велике поширення набула іконоборча єресь.

Щоб врятувати ікону від іконоборців, образ був опущений в море вдовою, яка мешкала біля міста Никея. Через два століття монахи грузинського Іверського монастиря на Афоні побачили в морі ікону, підтримувану вогненним стовпом.

Преподобний Гавриїл Святогорець вві сні отримав вказівку від Богородиці, пішки пішов по воді і приніс ікону, але вранці вона була виявлена над воротами обителі. Переказ повідомляє, що так повторювалося кілька разів, тому ікону залишили біля воріт і назвали вратарниця, або воротарка, а від імені обителі – Іверський монастир – вона отримала найменування Іверська.

Спочатку ікона перебувала зовні, в кіоті безпосередньо над входом, проте пізніше був побудований спеціальний невеликий храм усередині монастиря, зліва від воріт, в якому вона і перебуває сьогодні.

Народні традиції

У народному календарі свято відоме як Банник або Банний день. За традицією в цей день влаштовували обмивання і посиденьки, які були схожі з обрядами. У цей день люди приводили лазню до ладу, міняли гнилі дошки і лавки, чистили ємності для води, піч.

Люди вірили, що в лазні мешкає дух, якого називали банником. Ця істота, згідно з повір'ями, дуже любить паритися і миється в четвертий або третій пар – тобто після двох або трьох змін людей, які побували в лазні. Тому Баннику залишали воду, віник і тримали баню в чистоті.

Згідно з повір'ям, не можна митися ввечері після заходу сонця і до наступного дня – вважається, що в цей період людина буде найбільше сприйнятливою до впливу темних сил.

Народні прикмети:

Якщо ранкова зоря тьмяна і сіра без червоних тонів, то днем буде тепло і ясно.

Небо темно-синього кольору і здається дуже високим – чекайте дощу.

Почули, що високовольтні дроти гудуть голосніше звичайного або по небу швидко пливуть хмари з півдня на північ, отже наближається негода.

Якщо протягом доби температура повітря майже не змінилася, то ще довго буде похмуро.

Сонце зійшло з-за щільного шару темних хмар – очікується мінлива погода.

Півень ввечері закукурікав – до зміни погоди.

Що не рекомендується робити

Постарайтеся сьогодні не хвалитись вашими досягненнями, інакше ви навпаки ризикуєте все швидко втратити.

Також не одягайте в цей день чорний одяг. Це може загрожувати зривами планів, виникнення конфліктів на порожньому місці й іншими марними діями.

Навіть якщо ви не в чорному одязі забажаєте лаятися і з'ясовувати стосунки, то в такому випадку весь наступний тиждень пройде в суперечках, скандалах і будуть труднощі в спілкуванні з оточенням.

У гості 26 жовтня намагайтеся нікого не кликати, або ж кликати тільки найближчих і перевірених людей. інакше ризикуєте нарватися на обман або дрібну крадіжку. Також скоротіть сьогодні розмови з незнайомцями як мінімум з тієї ж причини.

Не варто позичати сусідам дрібні побутові предмети.

Іменини

26 жовтня іменини святкують: Микита, Альфред, Веніамін, Злата, Трохим