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День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання та листівки

Тетяна Єрмоленко
glavcom.ua
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День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання та листівки
День Повітряних сил України 4 серпня 2024 року
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

День Повітряних сил Збройних сил України 2024 року святкують у неділю – 4 серпня

День Повітряних сил Збройних сил України відзначається щороку в першу неділю серпня. Відповідно, у 2024 році цей день припадає на 4 серпня. 

В цей день вітають військових, що належать до Повітряних сил ЗСУ, вшановують ветеранів, що служили в цих військах. В мирний час організовуються показові виступи авіаційної техніки та льотчиків.

Зміст

День Повітряних сил України: історія свята

Загалом, початком зародження Повітряних сил України можна  вважати період Української Народної Республіки (1917-1921), коли були сформовані перші авіаційні підрозділи. Протягом радянського періоду українські льотчики служили у складі ВПС СРСР, набуваючи цінного досвіду та майстерності, зокрема під час  участі у Другій світовій війні.

Після проголошення незалежності України в 1991 році розпочався процес формування власних Повітряних сил. Важливою віхою стало 2 серпня 1997 року, коли був виданий Указ Президента України про встановлення Дня Військово-повітряних сил України, який спочатку відзначався 1 серпня.

У 2004 році відбулася значна реорганізація: Військово-Повітряні сили та Війська Протиповітряної оборони об'єдналися в єдиний вид Збройних сил – Повітряні сили ЗСУ. Відповідно, це призвело до необхідності переглянути дату святкування, а також скасувати День Військ Протиповітряної оборони. Тому 27 червня 2007 року Президент України підписав Указ №579/2007, яким встановив нову дату святкування – першу неділю серпня. 

З того часу День Повітряних сил нагадує про незамінність цього роду військ та віддає належну повагу до професіоналізму і мужності військових авіаторів.  Це нагода привітати тих, хто боронив та боронить повітряний простір української держави, що особливо важливо зараз, в умовах постійних повітряних атак з боку росії. 

Українські літаки на параді до Дня Незалежності, 2021 рік
Українські літаки на параді до Дня Незалежності, 2021 рік
фото: Сианіслав Груздєв, «Главком»

Привітання З Днем Повітряних сил України

Шановні захисники українського неба! Вітаю вас з Днем Повітряних сил ЗСУ. Нехай ваша мужність та професіоналізм і надалі надійно охороняють повітряні кордони нашої держави. Бажаю вам чистого неба, успішних польотів та м'яких приземлень.

***

Дорогі авіатори! З нагоди вашого професійного свята висловлюю глибоку вдячність за вашу самовіддану службу. Нехай ваші крила ніколи не підводять, а висота підкоряється вашій майстерності. Міцного здоров'я, натхнення та нових звершень!

***

Вітаю всіх військовослужбовців Повітряних сил з професійним святом! Ваша відвага та відданість справі є запорукою мирного неба над Україною. Бажаю вам незламного духу, надійного тилу та віри в перемогу. Нехай кожен ваш політ буде успішним!

***

З Днем Повітряних сил, шановні воїни неба! Ваша служба – це щоденний подвиг та відповідальність за безпеку мільйонів українців. Бажаю вам міцного здоров'я, родинного затишку та професійного зростання. Нехай ангели-охоронці завжди будуть поруч з вами у небі!

***

Дорогі захисники повітряного простору України! Вітаю вас з професійним святом. Ваша майстерність, витримка та відвага викликають щире захоплення та повагу. Бажаю вам безхмарного життєвого горизонту, надійних товаришів та незламної віри в краще майбутнє нашої країни. Слава Повітряним силам! Слава Україні!

***

Привітання З Днем Повітряних сил України у віршах

З Днем Повітряних сил, захисники, що мають крила,
Ви наші герої, наша гордість, надія та сила,
Хай небо ніколи не буде похмурим та темним,
І кожен політ для вас буде легким і приємним!

***

Мирного неба вам, світлих днів,
Захисники наші, міцні й мужні,
Україна вам дякує, і кожен з нас
пишається вами щиро, дружно!

***

Ви – наші ангели, що Україну  охороняють
І вітер небесний вам пісню героїв співає,
Тож з Днем Повітряних сил вас, наші друзі,
Щоб ваші життя були у життєвому русі!
Хай вам щастить у кожнім польоті,
Хай мир та радість у серцях живуть,
Хай небо завжди буде лагідним і світлим,
Батьківщини ви гордість і небесна лють.

***

У День Повітряних сил України Вітаємо вас, небесні орли!
Ви – захист і гордість країни, 
Ви – ті, хто тримає блакитні вали, 
Даруючи миру щасливі години,
Хай вас оминають печалі й жалі. 
А янголи хай стережуть ваші крила , 
Хай довгії літа, щасливі і золоті
Для вас будуть сповнені добробутом й миром ! 

***

Високо над землею, в небесах,
Наші сили Повітряні летять,
Тож з щирою гордістю у серцях,
Бажаємо вас, наші герої ми привітать.
Сміливість, відвага, честь у вас,
Щиро ми бажаємо вам добра,
Щоб у мирі, радості весь час
Під вашим крилом свобода була.

Листівки до Дня Повітряних сил України 

День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання та листівки фото 1
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання та листівки фото 2
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання та листівки фото 3
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання та листівки фото 4
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання та листівки фото 5
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання та листівки фото 6
фото: Генштаб ЗСУ
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Теги: свята ЗСУ Повітряні сили ЗСУ авіація

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