День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання та листівки

День Повітряних сил Збройних сил України 2024 року святкують у неділю – 4 серпня

День Повітряних сил Збройних сил України відзначається щороку в першу неділю серпня. Відповідно, у 2024 році цей день припадає на 4 серпня.

В цей день вітають військових, що належать до Повітряних сил ЗСУ, вшановують ветеранів, що служили в цих військах. В мирний час організовуються показові виступи авіаційної техніки та льотчиків.

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День Повітряних сил України: історія свята

Загалом, початком зародження Повітряних сил України можна вважати період Української Народної Республіки (1917-1921), коли були сформовані перші авіаційні підрозділи. Протягом радянського періоду українські льотчики служили у складі ВПС СРСР, набуваючи цінного досвіду та майстерності, зокрема під час участі у Другій світовій війні.

Після проголошення незалежності України в 1991 році розпочався процес формування власних Повітряних сил. Важливою віхою стало 2 серпня 1997 року, коли був виданий Указ Президента України про встановлення Дня Військово-повітряних сил України, який спочатку відзначався 1 серпня.

У 2004 році відбулася значна реорганізація: Військово-Повітряні сили та Війська Протиповітряної оборони об'єдналися в єдиний вид Збройних сил – Повітряні сили ЗСУ. Відповідно, це призвело до необхідності переглянути дату святкування, а також скасувати День Військ Протиповітряної оборони. Тому 27 червня 2007 року Президент України підписав Указ №579/2007, яким встановив нову дату святкування – першу неділю серпня.

З того часу День Повітряних сил нагадує про незамінність цього роду військ та віддає належну повагу до професіоналізму і мужності військових авіаторів. Це нагода привітати тих, хто боронив та боронить повітряний простір української держави, що особливо важливо зараз, в умовах постійних повітряних атак з боку росії.

Українські літаки на параді до Дня Незалежності, 2021 рік фото: Сианіслав Груздєв, «Главком»

Привітання З Днем Повітряних сил України

Шановні захисники українського неба! Вітаю вас з Днем Повітряних сил ЗСУ. Нехай ваша мужність та професіоналізм і надалі надійно охороняють повітряні кордони нашої держави. Бажаю вам чистого неба, успішних польотів та м'яких приземлень.

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Дорогі авіатори! З нагоди вашого професійного свята висловлюю глибоку вдячність за вашу самовіддану службу. Нехай ваші крила ніколи не підводять, а висота підкоряється вашій майстерності. Міцного здоров'я, натхнення та нових звершень!

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Вітаю всіх військовослужбовців Повітряних сил з професійним святом! Ваша відвага та відданість справі є запорукою мирного неба над Україною. Бажаю вам незламного духу, надійного тилу та віри в перемогу. Нехай кожен ваш політ буде успішним!

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З Днем Повітряних сил, шановні воїни неба! Ваша служба – це щоденний подвиг та відповідальність за безпеку мільйонів українців. Бажаю вам міцного здоров'я, родинного затишку та професійного зростання. Нехай ангели-охоронці завжди будуть поруч з вами у небі!

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Дорогі захисники повітряного простору України! Вітаю вас з професійним святом. Ваша майстерність, витримка та відвага викликають щире захоплення та повагу. Бажаю вам безхмарного життєвого горизонту, надійних товаришів та незламної віри в краще майбутнє нашої країни. Слава Повітряним силам! Слава Україні!

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Привітання З Днем Повітряних сил України у віршах

З Днем Повітряних сил, захисники, що мають крила,

Ви наші герої, наша гордість, надія та сила,

Хай небо ніколи не буде похмурим та темним,

І кожен політ для вас буде легким і приємним!

***

Мирного неба вам, світлих днів,

Захисники наші, міцні й мужні,

Україна вам дякує, і кожен з нас

пишається вами щиро, дружно!

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Ви – наші ангели, що Україну охороняють

І вітер небесний вам пісню героїв співає,

Тож з Днем Повітряних сил вас, наші друзі,

Щоб ваші життя були у життєвому русі!

Хай вам щастить у кожнім польоті,

Хай мир та радість у серцях живуть,

Хай небо завжди буде лагідним і світлим,

Батьківщини ви гордість і небесна лють.

***

У День Повітряних сил України Вітаємо вас, небесні орли!

Ви – захист і гордість країни,

Ви – ті, хто тримає блакитні вали,

Даруючи миру щасливі години,

Хай вас оминають печалі й жалі.

А янголи хай стережуть ваші крила ,

Хай довгії літа, щасливі і золоті

Для вас будуть сповнені добробутом й миром !

***

Високо над землею, в небесах,

Наші сили Повітряні летять,

Тож з щирою гордістю у серцях,

Бажаємо вас, наші герої ми привітать.

Сміливість, відвага, честь у вас,

Щиро ми бажаємо вам добра,

Щоб у мирі, радості весь час

Під вашим крилом свобода була.

Листівки до Дня Повітряних сил України