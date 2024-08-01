На святкуванні дня народження вбила іменинника: у Києві судитимуть жінку

Наразі жінка перебуває під вартою, їй загрожує до 15 років позбавлення волі

У Києві під час святкування дня народження 56-річна місцева мешканка вдарила 66-річного іменинника ножем у шию, від чого він загинув на місці. Наразі досудове розслідування завершено, жінка очікує суд. Про це повідомляє поліція Києва.

«У вересні минулого року до поліції Києва надійшло повідомлення від лікарів про те, що на вулиці в Оболонському районі під час реанімаційних заходів помер громадянин з ножовим пораненням. На місці події правоохоронці з’ясували, що під час святкування дня народження між чоловіком та гостею розв’язалась сварка. У ході конфлікту 56-річна місцева мешканка вдарила 66-річного іменинника ножем у шию, після чого втекла. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці події», – йдеться у повідомленні.



Жінка отримала підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано суду.

Жінка перебуває під вартою, їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше правоохоронці затримали 67-річного чоловіка, який отруїв співмешканку заради її грошей та автомобіля.