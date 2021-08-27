  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    27 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    27 серпня вірянами шанується мученик, прокок Михей - 27 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    27 серпня вірянами шанується мученик, прокок Михей
    Фото: azbyka.ru

    До заходу не можна нікому розповідати про свої плани і сни

    27 серпня в народному календарі вшановують Міхея Морасфитянина – одного з 12 пророків. Він першим передбачив руйнування Іудеї після приходу Месії.

    Історія свята

    Своє пророче служіння пророк Михей почав близько 778 м до Різдва Христового і проходив його майже 50 років при царях іудейських Йотама, Ахаза та благочестивому праведному Єзекії. Він був сучасником пророка Ісаї.

    Викриття та передбачення пророка Михея стосувалися як царя, так і Ізраїльського царства. Він передбачав лиха, що загрожували Ізраїльському царству під час його руйнування і Юдеї під час навали царя Сеннахерима асирійського. Йому ж належить пророцтво про народження Спасителя світу. Мощі його були знайдені в IV столітті н.е. в Варафсатіі.

    Народні традиції

    Цей день у старовину було заведено називати Міхеєм Тиховієм, оскільки зазвичай спостерігали за вітром: якщо він тихий і спокійний, то осінь буде сонячною, а якщо швидкий і стрімкий - слід чекати негоди.

    Звертали увагу на журавлів. Якщо птиці потягнулися клином на південь - це означало, що до середини жовтня вдарить мороз. Якщо ж журавлі спокійні і не встають на крило, зима прийде пізніше звичайного.

    На Міхея зазвичай вшановували мулярів - будівельників храмів, фортець, княжих і царських хором; помічників всіх, хто хоче обзавестися житлом. Після Міхея завершується Успенський піст і починається осінній м'ясоїд. У цю пору грають заздалегідь зговореними весілля. Так що Міхєъв день - остання можливість посвататися до вподобаної дівчини.

    Народні прикмети

    • Якщо дме сильний вітер, то вересень дощовим буде.
    • Якщо день безвітряний, то у вересні практично не буде опадів.
    • Сильний вітер після довгого затишшя - до дощу.
    • Ранкова зоря яскраво-червоного кольору - до сильного вітру.
    • Північний вітер - до хорошого урожаю жита.

    Що заборонено робити 27 серпня

    • 27 серпня не можна вживати спиртні напої.
    • Не можна сьогодні пекти будь-що. Робота з тістом може накликати на господиню хвороби і нещастя.
    • До заходу не можна нікому розповідати про свої плани і сни.
    • На Міхея-Тиховія не можна лінуватися.

    Іменини

    Іменинники 27 серпня: Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Єва, Євдокія, Матвій, Микола, Семен, Федір.

    Теги: свята весілля хвороби вітер традиції час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    27 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони