27 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

До заходу не можна нікому розповідати про свої плани і сни

27 серпня в народному календарі вшановують Міхея Морасфитянина – одного з 12 пророків. Він першим передбачив руйнування Іудеї після приходу Месії.

Історія свята

Своє пророче служіння пророк Михей почав близько 778 м до Різдва Христового і проходив його майже 50 років при царях іудейських Йотама, Ахаза та благочестивому праведному Єзекії. Він був сучасником пророка Ісаї.

Викриття та передбачення пророка Михея стосувалися як царя, так і Ізраїльського царства. Він передбачав лиха, що загрожували Ізраїльському царству під час його руйнування і Юдеї під час навали царя Сеннахерима асирійського. Йому ж належить пророцтво про народження Спасителя світу. Мощі його були знайдені в IV столітті н.е. в Варафсатіі.

Народні традиції

Цей день у старовину було заведено називати Міхеєм Тиховієм, оскільки зазвичай спостерігали за вітром: якщо він тихий і спокійний, то осінь буде сонячною, а якщо швидкий і стрімкий - слід чекати негоди.

Звертали увагу на журавлів. Якщо птиці потягнулися клином на південь - це означало, що до середини жовтня вдарить мороз. Якщо ж журавлі спокійні і не встають на крило, зима прийде пізніше звичайного.

На Міхея зазвичай вшановували мулярів - будівельників храмів, фортець, княжих і царських хором; помічників всіх, хто хоче обзавестися житлом. Після Міхея завершується Успенський піст і починається осінній м'ясоїд. У цю пору грають заздалегідь зговореними весілля. Так що Міхєъв день - остання можливість посвататися до вподобаної дівчини.

Народні прикмети

Якщо дме сильний вітер, то вересень дощовим буде.

Якщо день безвітряний, то у вересні практично не буде опадів.

Сильний вітер після довгого затишшя - до дощу.

Ранкова зоря яскраво-червоного кольору - до сильного вітру.

Північний вітер - до хорошого урожаю жита.

Що заборонено робити 27 серпня

27 серпня не можна вживати спиртні напої.

Не можна сьогодні пекти будь-що. Робота з тістом може накликати на господиню хвороби і нещастя.

До заходу не можна нікому розповідати про свої плани і сни.

На Міхея-Тиховія не можна лінуватися.

Іменини

Іменинники 27 серпня: Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Єва, Євдокія, Матвій, Микола, Семен, Федір.