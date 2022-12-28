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28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юрій Лящук
glavcom.ua
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні відзначається Міжнародний день кіно
фото з відкритих джерел

Весь день потрібно бути веселими і бадьорими, щоб мороз подарував міцне здоров’я

28 грудня у світі відзначають Міжнародний день кіно. Також Православна Церква вшановує пам'ять святого Трифона Печенгського. У народі свято отримало назву День Трифона.

Міжнародний день кіно

Також 28 грудня відзначають річницю першого кіносеансу. 28 грудня 1895 року в Парижі, у Гранд-кафе на бульварі Капуцинів, винахідники кінематографа брати Люм’єри влаштували перший у світі кіносеанс.

Люм'єри представили широкій публіці перший у світі короткометражний фільм «Прибуття потягу на вокзал Ла-Сьота».

Це була перша стрічка в історії кінематографа, за перегляд якої глядачі платили гроші. В той день було продано всього 35 квитків, вартістю один франк.

Саме ця дата й стала днем святкування.

Яке сьогодні релігійне свято

Православна церква 28 грудня вшановує пам’ять святого Трифона Печензького, який жив в XVI столітті на території Кольського півострова. В миру носив ім’я Митрофан і народився в родині священика на території Новгородської землі.

Переказ свідчить, що одного разу Трифон почув голос, який наказав йому слідувати на Північ. Так Трифон і потрапив на Кольський півострів, де став жити біля річки Печенга, проповідуючи Євангеліє саамів. Там же він побудував храм і заснував монастир на честь Святої Трійці.

У цій же обителі Митрофан згодом прийняв постриг, отримавши ім’я Трифон, а також був посвячений в ієромонахи. Через деякий час Трифон стає ігуменом монастиря.

Що можна робити:

  • Якщо ви перебуваєте з кимось у сварці – це найкращий час, щоб помиритися і відновити стосунки.
  • Віддайте усі позичені вами раніше кошти.

Чого не можна робити:

  • В цей день ще триває Різдвяний піст, тому потрібно дотримуватися його заборони щодо їжі та поведінки. А також не варто ні на кого злитися.
  • Варто стримувати емоції і бути доброзичливими. Є ще народне повір’я, яке забороняє скаржитися на холод.
  • Весь день потрібно бути веселими і бадьорими, щоб мороз подарував міцне здоров’я.

Народні прикмети:

  • Сьогоднішня погода розповість про березневу.
  • Мороз вдень 28 грудня, а ввечері різко почало теплішати, – за прикметами, очікується холоднеча.
  • Північний вітер в день Трифона, – настають сильні морози.
  • На Стефана на деревах іній, – очікується рік урожайний на овес.
  • Синиці 28 грудня вранці розкричалися, – прикмета, що настануть морози.
  • Кіт поліз на піч, – похолодає.
  • Сухий сніг по землі літає, – прикмета до літньої посухи.
  • Великі кучугури 28 грудня, – приємне і нежарке літо буде.
  • Народжені в Трифонів день суворі до себе і оточуючих, люди високих принципів.

День ангела

28 грудня іменини відзначають власники таких імен: Волимир, Годислав, Eлевтерiй, Павло, Степан, Теофiлiя, Тит, Цезар.

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Теги: церква кіно свята православна церква вітер традиції

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