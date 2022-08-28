28 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

На Успіння Богородиці бажано не працювати, а провести день у тиші, спокої серця і думок

Сьогодні 28 серпня відзначаємо День шахтаря, День краватки-метелика та Міжнародний день публічного читання коміксів.

За релігійним календарем сьогодні, 28 серпня, відзначають Успіння Пресвятої Богородиці.

День шахтаря

В останню неділю серпня Україна відзначає професійне свято шахтарів – День шахтаря.

10 вересня 1947 року був опублікований Указ №32, за яким затверджувалося святкування Дня шахтаря в останню неділю серпня. Це відбулося за ініціативи міністрів вугільної промисловості. На той час шахти працювали у шестиденному режимі, а вихідні були у фіксовані числа кожного місяця.

Впровадження свята пов’язують зі стаханівським рекордом. Олексій Стаханов встановив історичний рекорд з добутку вугілля в нічну зміну з 30 на 31 серпня – 102 тонни за 5 годин 45 хвилин. Це в 14 разів перевищило встановлену на той час норму на одного працівника.

Святкування Дня шахтаря у незалежній Україні було офіційно затверджено у 1993 році Указом президента Леоніда Кравчука. Відтоді працівники шахт щороку святкують цей день. Їхня праця вважається дуже шкідливою для здоров’я, небезпечною та складною. Тому для шахтарів та їх родин ця подія є визначною й очікуваною.

День краватки-метелика

28 серпня в США святкують Національний день краватки-метелика (National Bow Tie Day). Це неформальне свято модного жіночого та чоловічого аксесуара.

Невідомо, хто вперше заснував цей день, але відзначається він з 2007 року. Це свято дарує усім прекрасну нагоду одягнути краватку-метелик, якою можна прикрасити свій повсякденний одяг. Ті, хто ніколи не носив цей аксесуар, можуть спробувати додати його до свого звичного гардеробу.

Багато людей вважають, що батьківщиною краватки-метелика є Франція, але це не так. Походить цей аксесуар із Хорватії. Французькі військові запозичили навичку носити метелика під час Тридцятирічної війни у хорватських солдатів, які зав’язували навколо шиї хустку, щоб фіксувати комір сорочки.

Міжнародний день публічного читання коміксів

28 серпня – Міжнародний день публічного читання коміксів. Це щорічне свято усіх героїв коміксів.

У 2010 році Сара Мореан та Брайан Хітер з сайту альтернативних коміксів Daily Cross Hatch вигадали святкування International Read Comics in Public Day. Мета свята полягала в просуванні коміксів, щоб люди без сором’язливості могли читати їх публічно. Датою святкування було обрано день народження Джека Кірбі. Ця людина вважається генієм коміксів.

Джек Кірбі народився у 1917 році, а у 1936 займав посаду художника коміксів. Він створив таких відомих персонажів як Люди Ікс, Халк та Фантастична четвірка. Працюючи над коміксами, він отримав прізвисько «Король коміксів». Завдяки його праці комікси стали дуже популярними. Сьогодні образи супергероїв коміксів використовують на телебаченні, при виготовленні іграшок, відеоігор та одягу. Комікси можна зустріти на прилавках книжкових магазинів, у бібліотеках та шкільних програмах.

Церковне свято сьогодні 28 серпня

28 серпня православні християні святкують велике свято Успіння Божої Матері, коли Божа Матір відійшла на Небо до свого Сина Ісуса Христа.

Крім того, 28 серпня – день завершення Успенського посту та завершення церковного календарного року.

За традицією східної церкви, свято Успіння Пресвятої Богородиці належить до переліку дванадцяти найбільших свят церковного року.

На Успіння Богородиці заборонено сваритися, особливо з близькими людьми і друзями; не можна брати в руки гострі предмети. Навіть хліб потрібно ламати руками, а не різати ножем; не можна займатися хатньою роботою - прибирати, прати і особливо шити; не варто розводити вогонь, щоб не привернути до себе біду; не можна відмовляти іншим у допомозі, варто намагатися виконати прохання.

Що не можна робити цього дня:

На Успіння Богородиці бажано не працювати, а провести день у тиші, спокої серця і думок.

Не можна сваритися, коїти поганих вчинків.

Бажано не починати нових справ, бо святкові дні – для Господа, а не для роботи, і праця у святкові дні вважається неблагословенною.

Прикмети на 28 серпня:

Польові квіти пахнуть сильніше, ніж зазвичай – до негоди.

Гарна погода – бабине літо буде прохолодним.

Якщо вода не хвилюється, тоді осінь буде безвітряна, а взимку не буде хуртовин.

Якщо на Успіння з'явиться веселка, то осінь буде теплою і затяжною.

Багато павутини – прикмета до того, що зима буде морозною і малосніжною.

Після заходу сонця навколо землі з'являється туман, який до світанку розсіюється – до дощу.

Іменини 28 серпня

День ангела (іменини) сьогодні, 28 серпня, святкує лише Марія.