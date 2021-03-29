29 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Заборонялося в цей день давати або брати гроші в борг – ризик провести весь рік, що залишився в злиднях

Сьогодні, 29 березня, віряни вшановують пам'ять святого мученика Савіна. Саме він пожертвував своїм життя, відстоюючи релігію в 3–му столітті нашої ери на території Єгипту.

29 березня вважався сприятливим днем для проведення обрядів на майбутній урожай.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 29 березня вшановує пам'ять святого великомученика Сави Єрмопольского. Він пожертвував своїм життям, відстоюючи релігію в 3–му столітті нашої ери на території Єгипту. У народі день назвали «Тележним». 29 березня вважався сприятливим для проведення обрядів на майбутній урожай.

З ранку розсипали гній по городу і на полях. Вважалося, що це допоможе значно поліпшити якість родючості землі. У давнину в цей день проводили огляд і ремонт возу, такий обряд закріпився в сучасному суспільстві: 29 березня автомобілісти проводять огляд та мийку автомобіля, підкачують гуму на колесах.

Традиції дня

Сьогодні можна помолитися святому Савіну і попросити у нього допомоги в якихось простих побутових і мирських справах, а також можна попросити допомоги в роботі і кар’єрі – святий допоможе.

Протягом дня ніяких особливих заборон немає.

Що сьогодні не можна робити

Заборонялося в цей день давати або брати гроші в борг – ризик провести весь рік, що залишився в злиднях. Не рекомендувалося також після заходу сонця є хліб, вважалося, що це призведе до нужди і злиднів.

Важливою прикметою дня вважався заборона на розпалювання вогню. Господині намагалися не тягати тяжкості – від цього додасться турбот.

Не можна сваритися, скандалити.

Прикмети

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

дуже тепло – такою буде погода в найближчі кілька днів;

зграї перелітних птахів, що кружляють над будинком – швидке потепління.

сни з 28 на 29 березня щось віщують. Сновидіння, побачене вдень 29 березня, вже завтра почне виконуватися.

Іменини

Іменини у Олександра, Іуліана, Трохима, Павла і Дениса.