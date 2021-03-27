27 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

В цей день не рекомендується працювати з гострими предметами, бо це може призведе до серйозного конфлікту

Сьогодні, 27 березня, у світі проводять годину Землі, а також відзначають Всесвітній день театру, а за народним календарем день Венедикта.

За релігійним календарем сьогодні 27 березня віряни також вшановують Поминальну суботу другої седмиці святої Чотиридесятниці.

День Венедикта

Святий Венедикт Нурсійський був родоначальником західного чернечого руху, автором одного з найважливіших статутів латинської традиції.

У православній традиції шанується як преподобний.

Всесвітній день театру

Всесвітній день театру був встановлений у 1961 році IX конгресом Міжнародного інституту театру. Традиційно він проходить під єдиним гаслом: «Театр як засіб взаєморозуміння і зміцнення миру між народами». Зазначимо, слово «театр» походить від давньо-грецького слова theatron, що означає «місце, де дивляться». Традиційно в театрі граються два найбільш популярних жанри — комедія і трагедія, символами яких стали театральні маски.

Згадка про першу театральну постановку датується 2500 роком до нашої ери. Перша театральна гра відбулася в Єгипті, сюжетом послужили образи єгипетської міфології — історії бога Осіріса. Це було зародженням довгого і міцного зв’язку між театром і релігією. У стародавній Греції театр став формуватися як мистецтво, встановлювалися чіткі визначення трагедії і комедії, а також інших театральних форм.

Прикмети і заборони

Якщо візьмеш у руки ніж або інший гострий предмет, то накликаєш на всю сім’ю нещастя та сильні сварки.

Якщо 27 мороз, то холодно буде ще тиждень.

Почути грім – до родючого літа.

Хмари швидко і високо пливуть – на гарну погоду.

Туман в цей день – до непогожого літа.

Якщо день морозний, то холод ще тиждень протримається.

Кури голосно кричать – до сварки в родині.

Якщо корова гірше доїться, то скоро зіпсується погода.

Якщо корова відмовляється пити воду або у корови підвищився апетит, найближчим часом піде дощ.

Що не можна робити