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Як встановлюватимуть інвалідність після ліквідації МСЕК? Пояснення МОЗ

Ірина Бура
glavcom.ua
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Як встановлюватимуть інвалідність після ліквідації МСЕК? Пояснення МОЗ
Особистий лікар разом із пацієнтом обирає зручний заклад, де відбудеться оцінювання
фото з відкритих джерел

1 січня 2025 року починає діяти оновлена система оцінювання повсякденного функціонування людини, яка замінить стару, корумповану модель МСЕК

З 1 січня 2025 року в Україні почне діяти оновлена система для встановлення інвалідності, яка замінить медико-соціальну експертну комісію. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Зазначається, що спочатку відбуватиметься підготовка справи. Особистий лікар разом із пацієнтом обирає зручний заклад, де відбудеться оцінювання. Після чого в електронній системі фахівець заповнює направлення та прикріпляє скановані документи, підписує їх електронним підписом та направляє в обрану лікарню.

Аби скерувати пацієнта на оцінювання, більше не треба засідання та рішення лікарсько-консультативної комісії.

Далі адміністратор команд лікарні перевіряє повноту інформації в документах. Профіль справи та потрібної для оцінки команди визначається автоматично. Після перевірки система ставить справу в електронну чергу на найближчий доступний час у профільної команди. Адміністратор та лікарі не знають, коли саме та до яких фахівців потрапить пацієнт.

Особистий лікар отримує сповіщення в системі, а пацієнт – електронний лист. Їм повідомлять дату, час, місце проведення та тип засідання, але не склад лікарів.

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У день оцінювання медикам з експертної команди відкривається доступ до розкладу та даних пацієнта. За необхідності вони можуть направити людину на додаткові обстеження, але лише один раз і з чітко зазначеними причинами.

Усі матеріали – справа, протокол, рішення, рекомендації – ведуться та зберігаються в електронному вигляді.

Щодо всіх пунктів рішення фіксується позиція кожного лікаря та спільний висновок. Документи підписують члени команди електронними підписами.

Пацієнт отримує витяг із рішенням електронною поштою або рекомендованим листом. 

Нагадаємо, 20 листопада Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №12178 про ліквідацію медико-соціальні експертні комісії (МСЕК).

А 18 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон №11225 про удосконалення роботи медико-соціальних експертних комісій. 

До слова, загальнонаціональний скандал із МСЕКами розпочався з того, що 4 жовтня керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

Згодом уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК. Також Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.  Новий указ Зеленського передбачає, що Міністерство оборони здоров'я розробить зміни до законодавства про те, як людину оцінюватимуть на наявність підстав для інвалідності. Також буде утворено робочі групи із перевірки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.

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Теги: Міністерство охорони здоров'я ветеран лікар документи модель МСЕК

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