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29 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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29 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 29 червня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

29 червня у світі відзначають Всесвітній день промислового дизайну, Міжнародний день тропіків та День заснування Нобелівської премії. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих апостолів Петра і Павла.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 29 червня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день промислового дизайну

29 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Це міжнародне свято заснувала Всесвітня організація дизайну (World Design Organization, WDO), створена 1957 року як платформа для просування промислового дизайну у глобальному масштабі. Ідея відзначати WIDD з’явилася у 2007-му, з нагоди 50-річчя WDO, і з того часу щороку дизайнери та ентузіасти з усього світу об’єднуються, аби продемонструвати вплив дизайну на економіку, суспільство, культуру та довкілля.

Міжнародний день тропіків

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Святкування Міжнародного дня тропіків проводиться в останній декаді червня. Свято відзначається з 2016 року. Святкові заходи включають дії щодо підвищення рівня обізнаності про тропіки, їх особливі труднощі, проблеми інфраструктури та перспективи.

День заснування Нобелівської премії

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Цього дня у 1900 році було офіційно створено інституцію для управління спадком Альфреда Нобеля. Саме це рішення заклало юридичну основу для щорічного вручення найпрестижнішої міжнародної нагороди світу за видатні досягнення людства.

Релігійні свята та їхня історія

День святих верховних апостолів Петра і Павла

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Сьогодні віряни за новим церковним календарем відзначають одне з найбільших християнських свят – День святих верховних апостолів Петра і Павла. Цей день також знаменує собою завершення Петрівського посту та відкриває новий духовний етап літа.

Вони були абсолютно різними: Петро – простий галілейський рибалка, який став першим серед учнів Христа, а Павло – високоосвічений римський громадянин, який спочатку переслідував християн, але після дивовижного навернення став найпалкішим проповідником віри. Обидва святих прийняли мученицьку смерть за Христа в один день у Римі.

Народні вірування та прикмети

  • Якщо на Петра і Павла спека – на Різдво буде лютий мороз.
  • Зозуля перестає кувати за тиждень до свята – до ранньої зими, а якщо кує після – зима буде затяжною.
  • Дощ цього дня обіцяє багатий урожай зерна.

Що заборонено робити

  • Важко працювати: забороняється важка фізична праця, робота на городі, в полі, а також велике прибирання, шиття та в'язання.
  • Сваритися: не можна лаятися, думати про когось погано, лихословити та бажати зла іншим.
  • Давати чи брати в борг: вважається, що це може призвести до злиднів протягом усього року.
  • Вінчатися: у цей день традиційно не проводять таїнство вінчання.

Історичні події

  • 1659 рік – Відбулася знаменита Конотопська битва. Українське військо на чолі з гетьманом Іваном Виговським вщент розгромило стотисячну російську армію князя Трубецького.
  • 1900 рік – В Європі офіційно заснували Фонд Альфреда Нобеля, який відповідає за виплату Нобелівських премій.
  • 1945 рік – СРСР офіційно анексував Закарпаття (Підкарпатську Русь), підписавши договір із Чехословаччиною.
  • 1952 рік – У США відбувся перший в історії конкурс краси «Міс Всесвіт». Переможницею стала Армі Куусела з Фінляндії.
  • 1995 рік – Сталося перше історичне стикування американського шатла «Атлантіс» із російською космічною станцією «Мир».
  • 2007 рік – Компанія Apple запустила у продаж свій перший мобільний телефон – легендарний iPhone, який перевернув світ технологій.

Іменини

День ангела святкують: Петро, Павло, Михайло, Дмитро, Денис, Опанас (Афанасій), Лук'ян, Юліан.

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Теги: церква свята релігія православна церква традиції свято

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