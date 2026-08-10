У 19 років пішов на війну потай від родини. Згадаймо Станіслава Колесника

29 червня 2025 року юний штурмовик здійснив свій перший бойовий вихід

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо 20-річного захисника з Ніжина, солдата 92-ї окремої штурмової бригади Станіслава Колесника з позивним Стонік.

Незламний воїн Станіслав Колесник віддав життя за майбутнє України, зберігши життя побратимам. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на текст петиції на сайті президента України.

Станіслав народився 9 червня 2005 року в Ніжині Чернігівської області. Після школи закінчив аграрний ліцей, де здобув фах тракториста-машиніста, і працював комплектувальником на підприємстві «Ніжинхліб».

З юнацьких років хлопця вирізняли міцний стрижень та загострене почуття справедливості. Одразу після повноліття він прагнув іти захищати Батьківщину, проте рідні намагалися його вберегти. Щойно з'явилася можливість добровільно ставати до лав армії молоді від 18 років, Станіслав діяв рішуче: потайки від родини 13 березня 2025 року підписав контракт із ЗСУ. Вибір піти на фронт у віці, коли законодавство повністю звільняло від мобілізації, був його свідомим рішенням за покликом серця.

У лавах 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка солдат Колесник показував високу дисципліну та витривалість. 29 червня 2025 року під час першого бойового виходу юний штурмовик успішно зачистив кілька ворожих окопів.

Свій останній подвиг Стонік здійснив 2 липня 2025 року поблизу села Кам'янка Куп'янського району Харківської області. Під час штурму група потрапила у ворожу засідку. У критичний момент бою Станіслав узяв основний удар на себе та до останнього подиху прикривав відхід побратимів. Завдяки його мужності та ціною власного життя підрозділ вийшов із оточення – у тому бою загинув лише Станіслав, врятувавши всіх інших хлопців.

Солдат 92-ї окремої штурмової бригади Станіслав Колесник фото: Наталія Луценко

За особисту мужність воїна нагороджено орденом «За мужність» III ступеня (посмертно). Герой знайшов останній спочинок 23 листопада 2025 року на Фрунзівському кладовищі в рідному Ніжині. У нього залишилися мати, вітчим та два молодших брати.

Незламний воїн віддав життя за майбутнє України, зберігши життя побратимам. Рідні та побратими закликають підписати петицію на сайті президента України про присвоєння Станіславу Колеснику найвищої державної нагороди – звання Героя України (посмертно).

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