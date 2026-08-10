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Болгарський бізнес заробив в Україні мільярди: хто очолив рейтинг

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Болгарський бізнес заробив в Україні мільярди: хто очолив рейтинг
Болгарський бізнес в Україні отримав майже 25 млрд грн доходу
фото: Укрінформ

Майже кожна шоста компанія з болгарськими власниками отримала понад 100 млн грн доходу за рік

В Україні зареєстровано 256 компаній із болгарськими бенефіціарами, які подали фінансову звітність за 2025 рік. Сукупний дохід найбільших із них сягнув 24,72 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Майже кожна шоста компанія з болгарськими власниками має річний дохід понад 100 млн грн. Загалом цей показник подолали 46 підприємств. Водночас їхній сукупний дохід за рік скоротився на 6%.

Болгарський бізнес заробив в Україні мільярди: хто очолив рейтинг фото 1
фото: «Опендатабот»

Найбільший дохід серед компаній із болгарськими власниками отримав дистриб'ютор будівельної техніки «Констракшн Машинері» – 4,43 млрд грн.

На другому місці опинилася компанія «Грін Кул», яка займається імпортом та дистрибуцією харчової продукції. За підсумками року її дохід становив 2,09 млрд грн.

До п'ятірки найбільших також потрапив енерготрейдер «Елементум Енерджи Трейд» із доходом 1,85 млрд грн. Костопільський завод скловиробів отримав 1,80 млрд грн, а Дністровська вітроелектростанція – 1,56 млрд грн.

Водночас найбільше зростання доходу продемонструвала компанія «Аркус Україна», яка виробляє військові транспортні засоби. За рік її показник зріс майже у 40 разів – із 11,6 млн грн до 462,6 млн грн.

Протилежну динаміку продемонструвала компанія «Пирятинський делікатес». Її дохід скоротився на 88% – із 3,98 млрд грн до 464,4 млн грн. Це найбільше падіння серед відповідних компаній.

Майже половина компаній із болгарськими власниками сконцентрована у столиці. У Києві зареєстровано 123 таких бізнеси. Ще 39 компаній працюють в Одеській області, 20 – у Миколаївській, 15 – у Київській та 11 – у Харківській області.

Водночас у Кіровоградській, Луганській, Сумській та Херсонській областях не зареєстровано жодної компанії з болгарськими бенефіціарами.

Болгарський бізнес заробив в Україні мільярди: хто очолив рейтинг фото 2
фото: «Опендатабот»

Найчастіше компанії з болгарськими власниками працюють у сфері оптової торгівлі – таких нараховується 53. Ще 42 компанії займаються постачанням електроенергії та газу, а 29 працюють у сфері операцій із нерухомістю.

Болгарський бізнес заробив в Україні мільярди: хто очолив рейтинг фото 3
фото: «Опендатабот»

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни російські атаки знищили понад 400 тис. кв. м складських приміщень українського бізнесу, що за площею дорівнює приблизно 56 футбольним полям.

Теги: гроші бізнес Болгарія Україна

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