НАБУ і САП відрапортували про вироки топпосадовцям за пів року

Представники НАБУ та САП не назвали середнього терміну покарання для засуджених

Серед засуджених опинилися четверо вищих посадовців держави, 11 керівників держпідприємств, судді та прокурори

За перше півріччя суди ухвалили 55 обвинувальних вироків у справах, які розслідували антикорупційні органи. До переліку засуджених потрапили представники різних рівнів державної влади та правоохоронної системи.

Про це керівники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розповіли під час брифінгу, повідомляє кореспондент «Главкома».

Керівник НАБУ Семен Кривонос зазначив, що серед 55 обвинувальних вироків є справи щодо чотирьох вищих посадових осіб держави та одного державного службовця категорії «А».

Також обвинувальні вироки отримали 11 керівників державних підприємств, четверо суддів та двоє прокурорів.

Крім того, серед засуджених є державні службовці, правоохоронці, посадовці органів місцевого самоврядування, депутати місцевих рад, адвокати та інші фізичні особи.

Водночас представники НАБУ та САП не назвали середнього терміну покарання для засуджених. Вони пояснили, що покарання суттєво відрізняються залежно від категорії злочину.

«Є різні категорії злочинів, де передбачено покарання, наприклад, від штрафу до певного обмеження волі, а де передбачено лише позбавлення волі. Тому не можна так загально вивести середнє», – пояснив керівник САП Олександр Клименко.

Крім того, керівники антикорупційних органів наголосили, що статистику виправдувальних вироків Вищого антикорупційного суду не можна повністю ототожнювати з результатами роботи НАБУ та САП. ВАКС розглядає також справи, які розслідували інші правоохоронні органи.

У НАБУ додали, що майже 99% справ, у яких особам повідомили про підозру, після завершення досудового розслідування направляються до суду.

Раніше керівник Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос заявив про «серйозний, суттєвий прогрес» у розслідуванні справи «Мідас». Водночас подробиці в НАБУ наразі не розкривають.

За словами Кривоноса, досудове розслідування триває, а після його завершення матеріали справи відкриють підозрюваним для ознайомлення.