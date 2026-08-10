Син Кадирова отримав нове військове звання

Лише п'ять місяців тому 18-річний Адам Кадиров ще носив погони молодшого лейтенанта

18-річний син глави Чечні Рамзана Кадирова Адам Кадиров отримав звання лейтенанта. Нове звання він отримав через п'ять місяців після того, як його називали молодшим лейтенантом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

На оприлюднених кадрах син глави Чечні з'явився з погонами лейтенанта. Зірки на них мають настільки великий розмір, що їх можна помилково сприйняти за підполковницькі.Це вже не перший випадок, коли погони Адама Кадирова спричинили плутанину щодо його військового звання.

У березні журналісти вже помилково сприйняли його погони молодшого лейтенанта за майорські. Тоді прессекретарю Рамзана Кадирова довелося пояснювати, що його син насправді мав звання молодшого лейтенанта. Відтоді минуло близько п'яти місяців. Тепер Адам Кадиров отримав наступне військове звання – лейтенанта. Адам Кадиров також обіймає посаду секретаря Ради безпеки Чечні.

Раніше син глави Чечні вдруге отримав звання героя Чеченської Республіки. Медаль Адаму Кадирову вручив його батько – глава регіону Рамзан Кадиров.

Нагороду присудили за «видатні заслуги перед державою», підтримку російської війни проти України та у зв'язку з відзначенням Дня Росії.

Вперше звання героя Чечні Адам Кадиров отримав у жовтні 2023 року, коли йому було 15 років. Це сталося після резонансного випадку в СІЗО, де він побив Микиту Журавеля, заарештованого у справі про спалення Корану.

У положенні про звання героя Чеченської Республіки не встановлено обмежень щодо кількості нагороджень однієї людини. Сам Рамзан Кадиров також має це звання двічі.