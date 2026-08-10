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НАБУ: впливові посадовці можуть ставати прихованими співбенефіціарами постачальників зброї

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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НАБУ: впливові посадовці можуть ставати прихованими співбенефіціарами постачальників зброї
Кривонос заявив про прихованих співбенефіціарів оборонних компаній
фото: glavcom.ua

Детективи перевіряють, як компанії отримують оборонні контракти та чи усувають конкурентів під час закупівель

Впливові посадовці з правоохоронних органів, парламенту та державних структур можуть отримувати прихований контроль над компаніями, які постачають державі озброєння. НАБУ відстежує фінансові транзакції та перевіряє кінцевих бенефіціарів таких підприємств.

Про це директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос заявив під час пресбрифінгу, повідомляє кореспондент «Главкома».

«У великих компаніях-постачальниках озброєння можуть з’являтися впливові в якості бенефіціарних власників посадові особи в правоохоронних органах, у парламенті, в державі. І вони фактично стають співбенефіціарами тих чи інших компаній», – сказав Кривонос під час пресбрифінгу.

За словами керівника НАБУ, такі схеми можуть зовні виглядати як звичайні державні контракти. Водночас бюро цікавить, яким чином компанії отримують відповідні замовлення.

НАБУ також перевіряє можливе знищення конкуренції під час закупівель. Зокрема, детективи відстежують фінансові транзакції та кінцевих бенефіціарів компаній. Крім того, бюро аналізує вплив таких осіб та їхні зв’язки. «Корупція в оборонці підриває обороноздатність. Це абсолютний факт», – наголосив директор НАБУ.

Кривонос зазначив, що НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура не можуть самостійно подолати корупцію в оборонних закупівлях. За його словами, антикорупційні органи можуть розслідувати конкретні злочини, тоді як Міністерство оборони має зменшувати корупційні ризики безпосередньо у системі закупівель.

Керівник НАБУ додав, що протягом останніх шести місяців Міністерство оборони вперше звернулося до бюро для аналізу корупційних ризиків в оборонній сфері. НАБУ надало міністерству відповідний аналіз.

Нагадаємо, за перше півріччя суди ухвалили 55 обвинувальних вироків у справах, які розслідували антикорупційні органи. Серед них є справи щодо чотирьох вищих посадових осіб держави та одного державного службовця категорії «А». Також обвинувальні вироки отримали 11 керівників державних підприємств, четверо суддів та двоє прокурорів.

Раніше керівник НАБУ Семен Кривонос заявив про «серйозний, суттєвий прогрес» у розслідуванні справи «Мідас». Водночас деталі цього прогресу в НАБУ поки не розкривають.

Теги: НАБУ САП корупція в Україні зброя

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