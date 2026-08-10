Суд послабив обмеження для Єрмака, але залишив електронний браслет

Адвокати екскерівника Оіісу президента не погоджуються із необхідністю електронного контролю

Вищий антикорупційний суд розширив територію, в межах якої колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак може пересуватися без окремих дозволів. Водночас суд залишив обов'язок носити електронний засіб контролю. Про це йдеться у заяві групи захисту Андрія Єрмака від 10 серпня, пише «Главком».

За словами адвокатів, тепер Єрмак зможе пересуватися, зокрема, регіонами, де працює очолюваний ним Комітет Національної асоціації адвокатів України.

Захист пояснює, що за майже три місяці дії запобіжного заходу Єрмак виконав усі покладені на нього обов'язки: з'являвся за викликами, дотримувався обмежень і не вчиняв дій, які могли б перешкоджати розслідуванню.

У захисті заявили, що розширення території пересування дозволить Єрмаку повноцінніше виконувати обов'язки адвоката та голови профільного комітету НААУ, зокрема надавати правову допомогу військовослужбовцям у межах проєкту «Адвокат+».

Водночас адвокати не погоджуються із необхідністю електронного контролю. «Позиція захисту щодо електронного засобу контролю незмінна: ризиків, які виправдовували б це обмеження, не існує», – йдеться у заяві.

Захист планує домагатися скасування цього обов'язку в установленому законом порядку.

Як повідомляв «Главком», НАБУ та САП 11 травня повідомили Андрію Єрмаку про підозру у справі щодо легалізації 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка у селі Козин Київської області. За версією слідства, кошти могли бути пов’язані з корупційними схемами навколо «Енергоатому».

18 травня Єрмак вийшов зі столичного СІЗО, де пробув чотири доби. Кілька фізичних осіб та компаній внесли необхідну заставу за підозрюваного.

Водночас адвокат Ігор Фомін заявив, що підозра є необґрунтованою. Сам Єрмак заперечив причетність до котеджного містечка «Династія» та заявив, що готовий надати розгорнуті коментарі після завершення слідства.