29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто вдягати червоне та довго дивитися на себе в дзеркало

У середу, 29 грудня, відзначається відзначають День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України та Міжнародний день віолончелі.

За церковним календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Аггея або Огія. Він був одним з останніх пророків Старого Завіту.

День інформаційно-медійних структур МО та ЗСУ

Щорічно 29 грудня Україна святкує професійну національну подію – День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони та Збройних Сил. Подію започаткували 27 грудня 2010 року. Дата святкування встановлена на честь створення прес-служби Міністерства оборони та призначення на посаду військового прес-секретаря тепер вже суверенної держави.

День інформаційно-медійних структур МО та ЗСУ впроваджений задля підвищення престижу професії, а також як день подяки за віддану та професіональну діяльність робітників цієї сфери.

Міжнародний день віолончелі

Це неофіційне свято музикантів-віолончелістів і любителів музики. Датою для цього свята обраний день народження видатного каталонського віолончеліста, диригента, композитора і музично-громадського діяча Пабло Казальс (ісп. Pablo Casals, 1876-1973).

Композитору належать ораторія «Ясла», «Гімн Організації Об'єднаних Націй», відомий також як «Гімн Миру» для оркестру, симфонічні, хорові, камерно-інструментальні та інші твори. Найбільшу популярність придбала каталонська народна «Пісня птахів» в його перекладенні для віолончелі та його записи Баха для віолончелі.

День пам'яті пророка Огія

Святий пророк Огій – десятий з 12 малих пророків, один з останніх пророків Старого Завіту.

За переказами, саме йому приписують ряд пророцтв, які були адресовані іудейському царю Зоровавелю, і звернення до представників влади з вимогою продовжити реставрацію храму в Єрусалимі. Після повернення іудеїв з вавилонського полону він переконував народ добудувати другий Єрусалимський храм і вказав на релігійну байдужість, в якій криється головна причина всіх бід. Всі дослухалися голосу Господа, «прийшли та зробили роботу в оселі Господа Саваота, Бога свого».

Також саме пророк Агей передбачив повернення іудейського народу з єгипетського полону.

Традиції свята

Згідно з народними повір’ями, цього дня потрібно обов’язково помолитися святому Агею, щоб він наставив на праведний шлях і допоміг людині виробити її найкращі якості.

Також наші пращури вірили, якщо 29 грудня дати обіцянку і виконати її, то все погане залишиться в минулому.

Якщо хотіли, аби родина була дружною, то цей день варто присвятити часові зі своєю сім’єю.

Народні прикмети

Який Агей, таким і квітень буде.

Якщо іній на вулиці, то на Святки тепло буде.

Мороз в цей день обіцяє холодну погоду до Хрещення.

Якщо мороз малює на склі візерунки, то холоди ще 20 днів протримаються.

Холоди та негода в Аггеєв день віщують сувору зиму.

Вітряна погода і сніг, який лежить впритул до паркану, – погана прикмета. Літо буде неврожайним.

Що не можна робити

Сьогодні не варто вдягати червоне та довго дивитися на себе в дзеркало. Так ви можете накликати на себе біду.

Також у цей день не можна прислухатися до порад людей, які не перебувають з вами у кровних зв'язках.

Не можна вдягати одяг навиворіт. Якщо вже таке сталося, то краще негайно перевдягнутися.

Категорично заборонено лінуватися. У цей день потрібно встати раніше і відразу взятися за справи, тоді прийдешній рік буде вдалим.

29 грудня не рекомендується влаштовувати застілля.

Не варто в цей день розмовляти з близькими через поріг, інакше можна посваритися з ними.

Краще не передавати гроші з рук в руки. Вважається, що вони можуть стати провідником негативної енергії.

Іменини

29 грудня іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Петро.